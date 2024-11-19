Президент Киево-Могилянской академии подписал приказ о запрете Telegram

Сергей Квит подписал приказ о запрещении использования Telegram в НаУКМА.

Фото: facebook.com/naukma

С 1 января 2025 года Национальный университет «Киево-Могилянская академия» запрещает использование мессенджера Telegram для рабочей переписки и передачи образовательных данных. Соответствующий приказ подписал президент НаУКМА Сергей Квит.

Кроме того, будет прекращено использование всех имеющихся каналов и ботов, представляющих университет или его подразделения, в частности студенческие группы.

Также доступ к платформе будет запрещен на территории учебных корпусов и общежитий учебного заведения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», с 11 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будет запрещено использование мессенджера Telegram в служебных целях.

Также этот запрет начал действовать в Национальном техническом университете «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

Кроме того, Национальный авиационный университет, согласно приказу исполняющей обязанности ректора Ксении Семеновой, тоже запретил устанавливать Telegram или использовать его вебверсию на служебных и личных устройствах, используемых для служебных целей.

В Киевском национальном лингвистическом университете запретили Telegram на служебных устройствах.

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