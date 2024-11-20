В какой орган ГНС подают единую отчетность страхователи — крупные налогоплательщики

Страхователи – крупные налогоплательщики представляют единую отчетность и уплачивают единый взнос в орган ГНС по основному месту учета.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, в какой контролирующий орган подается Расчет и уплачивается единый взнос страхователями (работодателями) — крупными налогоплательщиками.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 6 Закона Украины от 8.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование обязан подавать отчетность, в том числе о основное место работы работника, о начислении единого взноса и уплачивать в контролирующий орган по основному месту учета плательщика единого взноса в сроки, порядке и по форме, установленной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующую государственную финансовую политику, по согласованию с Пенсионным фондом и Фондом обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Приказом Минфина от 13.01.2015 №4 с изменениями и дополнениями утверждена форма Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса и Порядок заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного налога, а также сумм начисленного единого взноса.

Согласно п. 3 разд. ІІ Порядка Расчет подается в контролирующий орган по основному месту учета.

Согласно п. 64.7 НКУ порядок формирования Реестра крупных налогоплательщиков на соответствующий год с учетом критериев, определенных НКУ для крупных налогоплательщиков, определяется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную финансовую политику.

После включения налогоплательщика в Реестр и получения уведомления центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, о таком включении, налогоплательщик обязан стать на учет по основному месту учета в территориальном органе центрального органа исполнительной власти, реализующем государственную налоговую политику, осуществляющий сопровождение крупных налогоплательщиков с начала налогового периода (календарного года), на который сформирован Реестр, и по неосновному месту учета в таком территориальном органе центрального органа исполнительной власти или его структурных подразделениях относительно имеющихся в пределах населенного пункта по месту нахождения территориального органа центрального органа исполнительной власти, реализующей государственную налоговую политику, осуществляющий сопровождение крупных налогоплательщиков, объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением по перечню, определенному центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующую государственную финансовую политику, или через которые ведется деятельность такого крупного налогоплательщика.

То есть страхователи (работодатели) – крупные налогоплательщики представляют Расчет и уплачивают единый взнос в контролирующий орган по основному месту учета.

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