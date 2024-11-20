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До якого органу ДПС подають єдину звітність страхувальники — великі платники податків

10:52, 20 листопада 2024
Страхувальники – великі платники податків подають єдину звітність та сплачують єдиний внесок до органу ДПС за основним місцем обліку.
До якого органу ДПС подають єдину звітність страхувальники — великі платники податків
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Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснило, до якого контролюючого органу подається Розрахунок та сплачується єдиний внесок страхувальниками (роботодавцями) — великими платниками податків.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України від 8.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зобов’язаний подавати звітність, у тому числі про основне місце роботи працівника, про нарахування єдиного внеску та сплачувати до контролюючого органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом та Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Наказом Мінфіну від 13.01.2015 №4 зі змінами та доповненнями затверджено форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Згідно з п. 3 розд. ІІ Порядку Розрахунок подається до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Згідно з п. 64.7 ПКУ порядок формування Реєстру великих платників податків на відповідний рік з урахуванням критеріїв, визначених ПКУ для великих платників податків, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Після включення платника податків до Реєстру та отримання повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про таке включення, платник податків зобов’язаний стати на облік за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який здійснює супроводження великих платників податків, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр, та за неосновним місцем обліку в такому територіальному органі центрального органу виконавчої влади або його структурних підрозділах щодо наявних у межах населеного пункту за місцезнаходженням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, який здійснює супроводження великих платників податків, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням за переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або через які провадиться діяльність такого великого платника податків.

Тобто страхувальники (роботодавці) – великі платники податків подають Розрахунок та сплачують єдиний внесок до контролюючого органу за основним місцем обліку.

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