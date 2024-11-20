До закону про бюджет внесли норму про доплату суддям місцевих судів 10,5 тисяч грн, але вона не запрацює без окремого закону

Закон про бюджет передбачає можливість доплати суддям першої інстанції, проте для цього потрібно буде ухвалити окремий закон.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 19 листопада ухвалила в цілому доопрацьований Кабміном закон про Державний бюджет на 2025 рік (законопроект 12000). У фінальній версії залишиться норма про можливість доплати суддям першої інстанції в 10,5 тисяч грн.

Так, у статті 41 закону про Держбюджет на 2025 рік установлено, що у 2025 році у випадках, передбачених Законом «Про судоустрій і статус суддів», судді місцевого суду у межах коштів, передбачених у кошторисі на суддівську винагороду, щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді.

Така спеціальна доплата є тимчасовою, не вважається складовою суддівської винагороди судді, не застосовується для цілей перерахунку раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання та не впливає на нього.

Таким чином, пропонується встановити право на доплату у розмірі 10,5 тисяч грн – лише для суддів першої інстанції, «голий» оклад яких зараз складає близько 63 тисяч грн (без врахування коефіцієнтів, надбавок тощо).

Втім, ця норма про доплати не буде працювати, доки народні депутати не проголосують спеціальний новий закон про внесення змін до закону про судоустрій, яким дозволять виплачувати суддям окрему доплату.

Так, пункт 1 Прикінцевих положень закон про бюджет передбачає, що вищезгадана стаття 41 закону про Бюджет набирає чинності одночасно з набранням чинності законом про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо виплати судді місцевого суду спеціальної доплати, але не раніше 1 січня 2025 року.

Отже, доплата буде поставлена у залежність від швидкості прийняття відповідного закону Верховною Радою.

Нагадаємо, у першій редакції законопроекту про бюджет Мінфін пропонував виплачувати суддям судів першої інстанції премії протягом 2025 року у розмірі до 40% від посадового окладу.

Нагадаємо, що для суддів працює «заморожений» прожитковий мінімум в 2102 грн з 2021 року, на відміну від «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн. Таким чином, при першій редакції судді першої інстанції могли б розраховувати на зарплату разом з премією у 88,2 тисячі грн.

Втім, оскільки це не передбачено законом про судоустрій і потягне за собою проблеми, суддівське врядування не схвалило таку ідею.

Також «Судово-юридична газета» пояснювала, що така дещо дивна ідея виникла, оскільки судді першої інстанції наразі отримують менше, ніж деякі чиновники, але уряд одночасно не бажав, щоб збільшення їх винагороди потягнуло збільшення «спецпенсій» іншим суддям.

Також «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін пропонує на 2025 рік збільшити за загальним фондом фінансування на місцеві та апеляційні суди та установи правосуддя на 1,1 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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