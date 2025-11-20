Адресна підтримка громад — Кабмін затвердив нову систему класифікації територій

Нова система дозволить точніше визначати потреби кожної громади та справедливо розподіляти ресурси.

Кабмін ухвалив вимоги до показників, на основі яких громади відтепер відноситимуть до різних функціональних типів територій. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Така класифікація дасть змогу точніше визначати потенціал кожної громади, її потреби та рівень безпекових ризиків.

Держава, своєю чергою, зможе застосовувати більш адресний підхід до підтримки різних типів територій — від територій відновлення до сільських чи гірських районів.

Віцепрем’єр-Міністр з відновлення-міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що країна вперше впроваджує єдину систему, яка вже працює в ЄС і є важливим елементом виконання зобов’язань за Розділом 22 права ЄС.

«Люди мають відчувати, що відновлення відбувається справедливо й відповідно до реальних потреб. Єдина класифікація територій дозволить нам ухвалювати рішення на основі даних, а не припущень. Це означає - менше хаотичних рішень і більше адресної допомоги громадам, які її потребують найбільше», зазначив Кулеба.

Запроваджена система дає можливість:

справедливо розподіляти ресурси між громадами;

враховувати вплив війни, демографічну ситуацію й економічну активність;

точно визначати потреби територій та їхню спеціалізацію;

підвищувати якість базових послуг для населення;

створювати умови для інвестицій з огляду на особливості кожної громади.

Урядовий нормативний акт формує основу для впровадження територіально-орієнтованої політики відповідно до Регламенту ЄС №1060 та наближає Україну до використання структурних фондів Європейського Союзу.

