Адресная поддержка общин — Кабмин утвердил новую систему классификации территорий

Новая система позволит точнее определять потребности каждой общины и справедливо распределять ресурсы.

Кабмин утвердил требования к показателям, на основе которых общины отныне будут относить к различным функциональным типам территорий. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Такая классификация позволит точнее определять потенциал каждой общины, ее потребности и уровень рисков безопасности.

Государство, в свою очередь, сможет применять более адресный подход к поддержке различных типов территорий — от территорий восстановления до сельских или горных районов.

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что страна впервые внедряет единую систему, которая уже работает в ЕС и является важным элементом выполнения обязательств по Разделу 22 права ЕС.

«Люди должны чувствовать, что восстановление происходит справедливо и в соответствии с реальными потребностями. Единая классификация территорий позволит нам принимать решения на основе данных, а не предположений. Это означает — меньше хаотичных решений и больше адресной помощи общинам, которые нуждаются в ней больше всего», — отметил Кулеба.

Введенная система дает возможность:

справедливо распределять ресурсы между общинами;

учитывать влияние войны, демографическую ситуацию и экономическую активность;

точно определять потребности территорий и их специализацию;

повышать качество базовых услуг для населения;

создавать условия для инвестиций с учетом особенностей каждой общины.

Правительственный нормативный акт формирует основу для внедрения территориально-ориентированной политики в соответствии с Регламентом ЕС №1060 и приближает Украину к использованию структурных фондов Европейского Союза.

