  1. В Украине

Адресная поддержка общин — Кабмин утвердил новую систему классификации территорий

15:24, 20 ноября 2025
Новая система позволит точнее определять потребности каждой общины и справедливо распределять ресурсы.
Адресная поддержка общин — Кабмин утвердил новую систему классификации территорий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин утвердил требования к показателям, на основе которых общины отныне будут относить к различным функциональным типам территорий. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Такая классификация позволит точнее определять потенциал каждой общины, ее потребности и уровень рисков безопасности.

Государство, в свою очередь, сможет применять более адресный подход к поддержке различных типов территорий — от территорий восстановления до сельских или горных районов.

Вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что страна впервые внедряет единую систему, которая уже работает в ЕС и является важным элементом выполнения обязательств по Разделу 22 права ЕС.

«Люди должны чувствовать, что восстановление происходит справедливо и в соответствии с реальными потребностями. Единая классификация территорий позволит нам принимать решения на основе данных, а не предположений. Это означает — меньше хаотичных решений и больше адресной помощи общинам, которые нуждаются в ней больше всего», — отметил Кулеба.

Введенная система дает возможность:

  • справедливо распределять ресурсы между общинами;
  • учитывать влияние войны, демографическую ситуацию и экономическую активность;
  • точно определять потребности территорий и их специализацию;
  • повышать качество базовых услуг для населения;
  • создавать условия для инвестиций с учетом особенностей каждой общины.

Правительственный нормативный акт формирует основу для внедрения территориально-ориентированной политики в соответствии с Регламентом ЕС №1060 и приближает Украину к использованию структурных фондов Европейского Союза.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Министерство развития общин и территорий

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]