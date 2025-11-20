  1. В Україні

Чиста вода для українців: Кабмін дав старт модернізації водопостачання по всій країні

15:27, 20 листопада 2025
Кабінет Міністрів затвердив Концепцію оновлення систем питного водопостачання, що запускає масштабну модернізацію водної інфраструктури та перехід України до європейських стандартів якості води.
Чиста вода для українців: Кабмін дав старт модернізації водопостачання по всій країні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив Концепцію Державної цільової соціальної програми покращення питного водопостачання України до 2035 року. Документ, підготовлений Мінрозвитком, стане основою для створення нової масштабної програми «Соцвода», яка має модернізувати систему подачі та очищення води по всій країні. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Зазначається, що схвалення Концепції дає старт системному відновленню та модернізації галузі. Комплексна державна програма «Соцвода» дозволить модернізувати системи подачі та очищення води, оновити водну інфраструктуру та регулюватиме забезпечення людей якісною питною водою відповідно до європейських стандартів.

Програма визначає стратегічні цілі та підходи для розвитку сфери питної води, підвищення якості послуг і ефективного використання бюджетних коштів.

Її ухвалення є ключовою умовою виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема гармонізації з вимогами Директиви (ЄС) 2020/2184 щодо якості води, призначеної для споживання людиною, а також досягнення Цілі сталого розвитку №6 «Чиста вода та належна санітарія».

Зокрема Державна цільова соціальна програма сталого питного водопостачання на період до 2035 року («Соцвода») визначить:

  • поетапне оновлення та розвиток систем централізованого водопостачання в містах і селах;
  • модернізація споруд очищення води із застосуванням технологій, передбачених Директивою (ЄС) 2020/2184;
  • будівництво нових водогонів;
  • впровадження сучасних систем контролю якості води, включно із параметрами, визначеними європейським законодавством;
  • підвищення енергоефективності підприємств галузі.

«Це суттєвий крок, що запускає системну трансформацію сфери питної води та питного водопостачання, а також дозволяє розпочати розробку масштабної державної програми для модернізації інфраструктури централізованого водопостачання по всій країні. Цей документ формує основу для системного оновлення водної інфраструктури України. Програма дозволяє перейти від окремих рішень до комплексного підходу, який забезпечить людям доступ до якісної та безпечної води відповідно до норм Європейського Союзу», – зазначив віце-премʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Реалізація програми також має стимулювати залучення інвестицій у виробництво сучасного обладнання для водної інфраструктури.

Після затвердження Концепції наступним етапом стане розробка повноцінної державної програми «Соцвода» на період до 2035 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

ЄС уряд Кабінет Міністрів України вода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]