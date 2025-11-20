Чиста вода для українців: Кабмін дав старт модернізації водопостачання по всій країні

Кабінет Міністрів затвердив Концепцію оновлення систем питного водопостачання, що запускає масштабну модернізацію водної інфраструктури та перехід України до європейських стандартів якості води.

Кабінет Міністрів затвердив Концепцію Державної цільової соціальної програми покращення питного водопостачання України до 2035 року. Документ, підготовлений Мінрозвитком, стане основою для створення нової масштабної програми «Соцвода», яка має модернізувати систему подачі та очищення води по всій країні. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Зазначається, що схвалення Концепції дає старт системному відновленню та модернізації галузі. Комплексна державна програма «Соцвода» дозволить модернізувати системи подачі та очищення води, оновити водну інфраструктуру та регулюватиме забезпечення людей якісною питною водою відповідно до європейських стандартів.

Програма визначає стратегічні цілі та підходи для розвитку сфери питної води, підвищення якості послуг і ефективного використання бюджетних коштів.

Її ухвалення є ключовою умовою виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема гармонізації з вимогами Директиви (ЄС) 2020/2184 щодо якості води, призначеної для споживання людиною, а також досягнення Цілі сталого розвитку №6 «Чиста вода та належна санітарія».

Зокрема Державна цільова соціальна програма сталого питного водопостачання на період до 2035 року («Соцвода») визначить:

поетапне оновлення та розвиток систем централізованого водопостачання в містах і селах;

модернізація споруд очищення води із застосуванням технологій, передбачених Директивою (ЄС) 2020/2184;

будівництво нових водогонів;

впровадження сучасних систем контролю якості води, включно із параметрами, визначеними європейським законодавством;

підвищення енергоефективності підприємств галузі.

«Це суттєвий крок, що запускає системну трансформацію сфери питної води та питного водопостачання, а також дозволяє розпочати розробку масштабної державної програми для модернізації інфраструктури централізованого водопостачання по всій країні. Цей документ формує основу для системного оновлення водної інфраструктури України. Програма дозволяє перейти від окремих рішень до комплексного підходу, який забезпечить людям доступ до якісної та безпечної води відповідно до норм Європейського Союзу», – зазначив віце-премʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Реалізація програми також має стимулювати залучення інвестицій у виробництво сучасного обладнання для водної інфраструктури.

Після затвердження Концепції наступним етапом стане розробка повноцінної державної програми «Соцвода» на період до 2035 року.

