Чистая вода для украинцев: Кабмин дал старт модернизации водоснабжения по всей стране

Кабинет Министров утвердил Концепцию обновления систем питьевого водоснабжения, запускающую масштабную модернизацию водной инфраструктуры и переход Украины к европейским стандартам качества воды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил Концепцию Государственной целевой социальной программы улучшения питьевого водоснабжения Украины до 2035 года. Документ, подготовленный Минразвития, станет основой для создания новой масштабной программы «Соцвода», которая должна модернизировать систему подачи и очистки воды по всей стране. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Отмечается, что утверждение Концепции дает старт системному восстановлению и модернизации отрасли. Комплексная государственная программа «Соцвода» позволит модернизировать системы подачи и очистки воды, обновить водную инфраструктуру и будет регулировать обеспечение людей качественной питьевой водой в соответствии с европейскими стандартами.

Программа определяет стратегические цели и подходы для развития сферы питьевой воды, повышения качества услуг и эффективного использования бюджетных средств.

Её принятие является ключевым условием выполнения международных обязательств Украины, в частности гармонизации с требованиями Директивы (ЕС) 2020/2184 относительно качества воды, предназначенной для потребления человеком, а также достижения Цели устойчивого развития №6 «Чистая вода и надлежащая санитария».

В частности, Государственная целевая социальная программа устойчивого питьевого водоснабжения на период до 2035 года («Соцвода») определит:

поэтапное обновление и развитие систем централизованного водоснабжения в городах и селах;

модернизацию сооружений очистки воды с применением технологий, предусмотренных Директивой (ЕС) 2020/2184;

строительство новых водопроводов;

внедрение современных систем контроля качества воды, включая параметры, определённые европейским законодательством;

повышение энергоэффективности предприятий отрасли.

«Это существенный шаг, который запускает системную трансформацию сферы питьевой воды и питьевого водоснабжения, а также позволяет начать разработку масштабной государственной программы для модернизации инфраструктуры централизованного водоснабжения по всей стране. Этот документ формирует основу для системного обновления водной инфраструктуры Украины. Программа позволяет перейти от отдельных решений к комплексному подходу, который обеспечит людям доступ к качественной и безопасной воде в соответствии с нормами Европейского Союза», – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Реализация программы также должна стимулировать привлечение инвестиций в производство современного оборудования для водной инфраструктуры.

После утверждения Концепции следующим этапом станет разработка полноценной государственной программы «Соцвода» на период до 2035 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.