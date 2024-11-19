2,2 трлн грн на військові видатки – Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум залишаться на рівні 2024 року.

Верховна Рада 19 листопада ухвалила в цілому закон про Державний бюджет України на 2025 рік (законопроект 12000).

З 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2920 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років — 2563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років — 3196 гривень;

працездатних осіб — 3028 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, — 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, — 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, — 1600 гривні;

осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривня;

осіб, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення, в тому числі за рішеннями суду, — 1600 гривень.

Як зазначила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, визначальною рисою є «реалістичність військових видатків – 2,2 трлн грн – які навіть трохи перевищують очікувані фактичні видатки на сектор безпеки і оборони цього року».

Крім того, за її словами, є простір (власні доходи) для збільшення військових видатків протягом року через виділення коштів з Резервного фонду або перерозподіли в Уряді.

«Розумний дефіцит і потреба в міжнародному фінансуванні, яку є можливість покрити – 38,4 млрд доларів США. Дуже легко піддатись на політичний тиск і роздути видаткову частину бюджету, яку потім не буде чим фінансувати. Цього року нам всім стало мудрості не допустити такого розвитку подій» - підкреслила вона.

За її словами, 64% ПДФО залишається на місцях, прифронтові громади не перераховують реверс, зберігається додаткова дотація для постраждалих територій.

Також, за словами Роксолани Підласи, «Уряд нарешті «бере за рога» і намагається вирішити проблему відсуджених в судах надвеликих пенсій для привілейованих пенсіонерів (наразі заборгованість по перерахованим в судах пенсіях складає 73 млрд грн), «нових» чорнобильців в зоні відчуження і ще низку викривлень в соціальній сфері, які породжують величезну несправедливість».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект про бюджет передбачає доплату суддям першої інстанції – введення окремої статті 41, якою установлено, що у 2025 році судді місцевого суду у межах коштів, передбачених у кошторисі на суддівську винагороду, щомісячно виплачується спеціальна доплата у розмірі 10,5 тисяч грн.

Така спеціальна доплата є тимчасовою, не вважається складовою суддівської винагороди судді, не застосовується для цілей перерахунку раніше призначеного щомісячного довічного грошового утримання та не впливає на нього. Втім, ця норма про доплати не буде працювати, доки народні депутати не проголосують спеціальний новий закон, яким дозволять виплачувати суддям окрему доплату.

Крім того, видатки на прокуратуру в 2025 році збільшать на 2,34 млрд грн порівняно з 2024 роком.

Також Кабмін додав 143,6 млн на посадові оклади НАЗК у проекті бюджету на 2025 рік і врахував пропозицію збільшити видатки на Мінкульт майже на півмільярда.

Нагадаємо, що версія, яку подав Уряд, передбачає, що «чорнобильська пенсія» буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік.

Також, як писала «Судово-юридична газета», уряд у доопрацьованому до другого читання законопроекті пропонує доручити Кабміну:

опрацювати питання необхідності подальшого скорочення граничної чисельності працівників органів виконавчої влади у 2025 році;

здійснити заходи щодо запровадження з 1 липня 2025 року пенсійної реформи

розробити та подати до 1 липня 2025 року на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких Законів України щодо встановлення єдиних підходів перерахунку пенсій особам, пенсія яким призначених за «спеціальними» Законами, незалежно від зміни заробітної плати (доходу) / грошового забезпечення та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах.

До проекту бюджету на 2025 рік закладають 90 млрд грн кредиту від Великої Британії на оборонні видатки.

Також, як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада окремо затвердить свій кошторис, за яким норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на 2025 рік.

Автор: Наталя Мамченко

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