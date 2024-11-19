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Володимир Зеленський заперечив можливість зниження мобілізаційного віку в Україні

13:23, 19 листопада 2024
Мобілізаційний вік в Україні не знижуватимуть.
Володимир Зеленський заперечив можливість зниження мобілізаційного віку в Україні
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді 19 листопада заявив, що влада не готує зниження мобілізаційного віку.

«Не потрібно жодних спекуляцій: наша держава не готує зниження мобілізаційного віку. На основі нових контрактних підходів ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не тільки мобілізації», - зазначив він.

Водночас Президент зазначив, що «Міністерство оборони і військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в ЗСУ для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть проявити себе найкращим чином у захисті України».

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив у Раді План стійкості, він включає 10 пунктів.

Крім того, План стійкості України передбачає, що в Україні буде створено нове Міністерство обʼєднання.

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Володимир Зеленський мобілізація

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