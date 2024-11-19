Владимир Зеленский опроверг возможность снижения мобилизационного возраста в Украине

Мобилизационный возраст в Украине не будут снижать.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде 19 ноября заявил, что власти не готовят снижение мобилизационного возраста.

«Не нужно никаких спекуляций: наше государство не готовит понижение мобилизационного возраста. На основе новых контрактных подходов мы должны постепенно переходить к формированию армии в большей степени благодаря контрактам, а не только мобилизации», – отметил он.

В то же время Президент отметил, что «Министерство обороны и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, не достигших возраста мобилизации, но желающих проявить себя наилучшим образом в защите Украины».

Напомним, что Владимир Зеленский представил в Раде План устойчивости, включающий 10 пунктов.

Кроме того, План устойчивости Украины предусматривает, что в Украине будет создано новое Министерство объединения.

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