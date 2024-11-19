Верховная Рада рассмотрит законопроект Кабмина об отмене спецпенсий прокуроров по инвалидности

Отменяется возможность назначения прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, пенсии по инвалидности на особых условиях по закону о прокуратуре, и предполагается, что прокурорам, которым установлено устойчивое ограничение трудоспособности, осуществляются страховые выплаты на общих условиях.

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект Кабмина 12209 «О формировании комплексной и справедливой социальной поддержки (выплат и услуг) для лиц, у которых ограничена трудоспособность, в том числе лиц с инвалидностью». Этим законопроектом предлагается внести изменения, в частности, в закон о прокуратуре.

Так, действующий закон о прокуратуре предусматривает, что прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размерах, предусмотренных ч. 2 ст. 86 закона о прокуратуре при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

В предложенной законопроектом Кабмине редакции ч. 9 ст. 86 закона о прокуратуре отменяется возможность назначения прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, пенсии по инвалидности на особых условиях по настоящему Закону, и предусматривается, что прокурорам, которым установлено устойчивое ограничение трудоспособности, осуществляются страховые выплаты на условиях, определенных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Также в проекте предлагается дополнить раздел XIII «Переходные положения» Закона новым пунктом 5-4, где определяются особенности дальнейшей выплаты пенсий по инвалидности, назначенных по закону о прокуратуре.

В частности, прокурорам, которые на дату вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно формирования комплексной и справедливой социальной поддержки (выплат и услуг) для лиц, у которых ограничена трудоспособность, в том числе лиц с инвалидностью», получали пенсию по инвалидности, назначенную на условиях настоящего Закона, продолжают выплачиваться пенсии по инвалидности до истечения срока, на который была установлена ​​инвалидность или до проведения оценки трудоспособности в соответствии со статьей 28-2 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании» с целью определения наличия или отсутствия устойчивого ограничения трудоспособности.

В случае установления получателю пенсии по инвалидности пожизненно, пенсия по инвалидности выплачивается пожизненно, за исключением случаев установления нарушений законодательства, совершенных органом медико-социальной экспертизы при определении причины, группы, времени наступления, срока, на который установлена ​​инвалидность.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламент также рассмотрит законопроект Галины Третьяковой 12165 по пенсионному обеспечению отдельных категорий работников (служащих). Им предлагается:

пенсию за выслугу лет назначать прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры;

пенсии для силовиков и работников прокуратуры перечисляются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения, определяемый в соответствии с абзацами 2 и 3 части 2 статьи 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Автор: Наталя Мамченко

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