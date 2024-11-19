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Верховная Рада рассмотрит законопроект Кабмина об отмене спецпенсий прокуроров по инвалидности

13:00, 19 ноября 2024
Отменяется возможность назначения прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, пенсии по инвалидности на особых условиях по закону о прокуратуре, и предполагается, что прокурорам, которым установлено устойчивое ограничение трудоспособности, осуществляются страховые выплаты на общих условиях.
Верховная Рада рассмотрит законопроект Кабмина об отмене спецпенсий прокуроров по инвалидности
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Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект Кабмина 12209 «О формировании комплексной и справедливой социальной поддержки (выплат и услуг) для лиц, у которых ограничена трудоспособность, в том числе лиц с инвалидностью». Этим законопроектом предлагается внести изменения, в частности, в закон о прокуратуре.

Так, действующий закон о прокуратуре предусматривает, что прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размерах, предусмотренных ч. 2 ст. 86 закона о прокуратуре при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

В предложенной законопроектом Кабмине редакции ч. 9 ст. 86 закона о прокуратуре отменяется возможность назначения прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, пенсии по инвалидности на особых условиях по настоящему Закону, и предусматривается, что прокурорам, которым установлено устойчивое ограничение трудоспособности, осуществляются страховые выплаты на условиях, определенных Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Также в проекте предлагается дополнить раздел XIII «Переходные положения» Закона новым пунктом 5-4, где определяются особенности дальнейшей выплаты пенсий по инвалидности, назначенных по закону о прокуратуре.

В частности, прокурорам, которые на дату вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно формирования комплексной и справедливой социальной поддержки (выплат и услуг) для лиц, у которых ограничена трудоспособность, в том числе лиц с инвалидностью», получали пенсию по инвалидности, назначенную на условиях настоящего Закона, продолжают выплачиваться пенсии по инвалидности до истечения срока, на который была установлена ​​инвалидность или до проведения оценки трудоспособности в соответствии со статьей 28-2 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании» с целью определения наличия или отсутствия устойчивого ограничения трудоспособности.

В случае установления получателю пенсии по инвалидности пожизненно, пенсия по инвалидности выплачивается пожизненно, за исключением случаев установления нарушений законодательства, совершенных органом медико-социальной экспертизы при определении причины, группы, времени наступления, срока, на который установлена ​​инвалидность.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламент также рассмотрит законопроект Галины Третьяковой 12165 по пенсионному обеспечению отдельных категорий работников (служащих). Им предлагается:

  • пенсию за выслугу лет назначать прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры;
  • пенсии для силовиков и работников прокуратуры перечисляются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения, определяемый в соответствии с абзацами 2 и 3 части 2 статьи 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада рассмотрит законопроект Кабмина об отмене спецпенсий прокуроров по инвалидности

Отменяется возможность назначения прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, пенсии по инвалидности на особых условиях по закону о прокуратуре, и предполагается, что прокурорам, которым установлено устойчивое ограничение трудоспособности, осуществляются страховые выплаты на общих условиях.

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