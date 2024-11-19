Верховная Рада рассмотрит законопроект об изменении оснований прекращения государственной службы

Из закона о госслужбе исключат норму о сохранении за госслужащим, потерявшим трудоспособность во время выполнения должностных обязанностей, до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.

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Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендовал принять за основу законопроект 12209 Кабмина, которым, среди прочего, вносятся изменения в Закон «О государственной службе».

Так, в статье 87, регулирующей прекращение государственной службы по инициативе субъекта назначения, предлагается установить, что основанием для прекращения государственной службы по инициативе субъекта назначения может быть неявка государственного служащего на службу в течение более 485 календарных дней подряд в течение года вследствие временной нетрудоспособности (без учета времени отпуска по беременности и родам), если законом не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) в случае определенного заболевания, при условии, что в соответствии с рекомендациями, предоставленными по результатам проведения оценки трудоспособности работник не может выполнять работу в соответствии с занимаемой должностью.

Также из этой статьи исключается норма о том, что за государственным служащим, потерявшим трудоспособность при исполнении должностных обязанностей, должность сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», проектом 12209 предлагается ввести статус трудоспособности лица, при этом статус инвалидности остается без изменений. Оценка работоспособности будет предусматривать оценку влияния имеющихся функциональных ограничений на способность к трудовой деятельности.

Оценка работоспособности будет являться частью реабилитационного восстановительного процесса. Восстановление здоровья человека будет осуществляться по принципу индивидуального подхода и предоставления необходимых именно этому лицу реабилитации и социальной поддержки. Поэтому даже без установления лицу статуса инвалидности, реабилитационный процесс будет включать в себя предоставление человеку вспомогательных средств реабилитации, социальных услуг, необходимых бесплатных лекарств и переобучения при необходимости. В то же время, сама оценка работоспособности будет проводиться на завершающем этапе после получения человеком всего комплекса реабилитации.

Статус «устойчивое полное ограничение трудоспособности» будет предусматривать автоматическое начисление человеку ежемесячной страховой выплаты.

А при статусе «устойчивое частичное ограничение нетрудоспособности» человек будет получать помощь в возвращении к предыдущей работе, поиске новой работы, обучении или переобучении и ежемесячную выплату при содействии своему трудоустройству.

Лицо, которое по результатам оценки будет признано работоспособным, будет считаться не требующим поддержки от системы социального страхования, поскольку способно самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни.

Оценку работоспособности будут предоставлять дистанционно и анонимно, на основе информации, не содержащей имени и фамилии человека. Заявление на оценку работоспособности подается после реабилитации в электронном или бумажном формате на основе реабилитационного направления. Статус трудоспособности будет определять независимый эксперт.

Автор: Наталя Мамченко

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