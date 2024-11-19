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Земельный участок, на котором незаконно построили причал, вернули в собственность Киева

21:49, 19 ноября 2024
Земельный участок, на котором расположен причал, является коммунальной собственностью Киева, входит в земли водного фонда и прибрежной защитной полосы Днепра, и не был официально передан в собственность или пользование.
Земельный участок, на котором незаконно построили причал, вернули в собственность Киева
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В Киевской городской прокуратуре сообщили, что по решению Хозяйственного суда города Киева, оставленному без изменений постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, столичной общине вернули гидротехническое сооружение.

Речь идет о причале стоимостью более 21 миллиона гривен в Голосеевском районе города Киева.

Следственные действия обнаружили, что земельный участок водного фонда площадью более 0,23 га и гидротехнического сооружения — причала общей длиной 30 м город никому не передавал.

Земельный участок, на котором построили причал, находится в коммунальной собственности территориальной громады города Киева, отнесен к землям водного фонда и находится в пределах прибрежной защитной полосы реки Днепр.

Никаких решений о ее передаче в собственность или пользование каким-либо физическим и/или юридическим лицам Киевский городской совет не принимал.

Подольская окружная прокуратура, установив факт незаконности действий по регистрации прав на спорное гидротехническое сооружение, с целью возобновления прав территориального общества обратилась в суд с иском, в котором просила отменить государственную регистрацию права собственности, отменить запись в поземельной книге и вернуть земельный участок водного фонда в коммунальной собственности.

Решение суда исполнено в части отмены незаконной регистрации права собственности на гидросооружение по коммерческому учреждению.

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