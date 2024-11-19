Земельна ділянка з незаконно збудованим причалом повернута у власність Києва

Земельна ділянка, на якій розташовано причал, є комунальною власністю Києва, входить до земель водного фонду та прибережної захисної смуги Дніпра, і не була офіційео передана у власність чи користування.

Фото: Київська міська прокуратура

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У Київській міській прокуратурі повідомили, що за рішенням Господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановами судів апеляційної та касаційної інстанцій, столичній громаді повернули гідротехнічну споруду.

Йдеться про причал, вартістю понад 21 мільйон гривень в Голосіївському районі міста Києва.

Слідчі дії виявили, що земельну ділянку водного фонду площею понад 0,23 га та гідротехнічної споруди — причалу загальною довжиною 30 м, місто нікому не передавало.

Земельна ділянка, на якій збудували причал, перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва, віднесена до земель водного фонду та знаходиться в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Жодних рішень про її передачу у власність чи користування будь-яким фізичним та/або юридичним особам Київська міська рада не приймала.

Подільська окружна прокуратура, встановивши факт незаконності дій щодо реєстрації речових прав на спірну гідротехнічну споруду, з метою поновлення прав територіальної громади звернулась до суду з позовом, в якому просила скасувати державну реєстрацію права власності, скасувати запис у поземельній книзі та повернути земельну ділянку водного фонду у комунальну власність.

Рішення суду виконано в частині скасування незаконної реєстрації права власності на гідроспоруду за комерційною установою.

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