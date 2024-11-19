Військовозобов’язані, які мають батьків з інвалідністю, можуть отримати відстрочку від мобілізації – куди звертатися

Здійснювати догляд може лише один військовозобов’язаний – за вибором людини з інвалідністю.

Військовозобов’язані можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо вони мають батьків (батьків дружини/чоловіка) з інвалідністю I чи II групи. Про це повідомили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Це можливо за умови, що відсутні інші люди, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати. Виняток, якщо вони:

самі мають інвалідність,

потребують постійного догляду,

перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.

Здійснювати догляд може лише один військовозобов’язаний – за вибором людини з інвалідністю.

Зразок заяви на отримання відстрочки за посиланням.

Докладніше в картках нижче:

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