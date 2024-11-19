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Военнообязанные, имеющие родителей с инвалидностью, могут получить отсрочку от мобилизации – куда обращаться

14:18, 19 ноября 2024
Осуществлять уход может только один военнообязанный – по выбору человека с инвалидностью.
Военнообязанные, имеющие родителей с инвалидностью, могут получить отсрочку от мобилизации – куда обращаться
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Военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации, если у них есть родители (родители жены/супруга) с инвалидностью I или II группы. Об этом сообщили в Координационном центре по оказанию бесплатной правовой помощи.

Это возможно при условии, что отсутствуют другие люди, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать. Исключение, если они:

  • сами имеют инвалидность,
  • нуждаются в постоянном уходе,
  • находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Осуществлять уход может только один военнообязанный – по выбору человека с инвалидностью.

Образец заявления на получение отсрочки по ссылке.

Подробнее в карточках ниже:

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