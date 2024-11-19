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Зеленський представив у Раді План стійкості, він включає 10 пунктів

12:15, 19 листопада 2024
Президент України Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді план стійкості на 10 пунктів.
Зеленський представив у Раді План стійкості, він включає 10 пунктів
Фото: GettyImages
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19 листопада Президент України Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді План стійкості – внутрішні кроки, покликані посилити державу.

Презентація відбувалася в рамках щорічного послання Президента.

План стійкості складається з десяти пунктів:

Єдність — перший пункт плану стійкості. Президент наголосив на важливості об'єднання як всередині країни, так і зовні. Міжнародні партнери мають продовжувати і посилювати підтримку України. За словами Зеленського, вибори у країні будуть після перемоги.

Фронт. Зміна підходів до управління в армії. Зниження мобілізаційного віку не буде. Міноборони та військове командування має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації. Мають призначити військового омбудсмена.

Зброя. Нарощування виробництва зброї в Україні та співпраці з партнерами. Буде створена Технологічна ставка. За словами Президента, наступного року Україна виготовить мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Також поставлене завдання зробити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.

Енергетика. Гарантування енергетичної стійкості, атомна генерація, раціональне енергоспоживання, адаптація до ринкових відносин в енергетиці після війни. До кінця року підготують паспорти енергетичної стійкості для всіх областей. Цей пункт містить закритий додаток.

 Гроші. Він міститиме додаток до Плану стійкості. Він передбачає військових ризиків, дерегуляцію, зменшення частки перерозподілу ВВП, безпеку для бізнесу від правоохоронців.

Безпека. Модернізація стандартів укриттів. Мають бути рамки металошукачів на вході у всі школи та інші держбудівлі

Укріплення державного кордону.

Громади. Податкові умови для прифронтових територій.

 Людський капітал. Національний стандарт безбарʼєрності. Потрібен інститут множинного громадянства  та перезапуск дипломатичної служби. Також буде створено Міністерство обʼєднання України.

 Культура. Ініціюють «культурний Рамштайн». Сприяння створення кафедри україністики в іноземних університетах

 Політика меморіалізації війни, вшанування пам’яті її учасників, їхня інтеграція в суспільство.

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Володимир Зеленський

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