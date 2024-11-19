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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підозрює диверсію у пошкодженні кабелів в Балтійському морі

12:18, 19 листопада 2024
Борис Пісторіус заявив, що не схильний вірити у те, що кабель між Німеччиною та Фінляндією випадково був розірваний.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підозрює диверсію у пошкодженні кабелів в Балтійському морі
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що пошкодження двох кабелів зв'язку в Балтійському морі могло бути результатом диверсії.

Він не схильний вірити у версію про розрив кабелю через те, що його зачепив якір.

«Ніхто не вірить у те, що цей кабель випадково був розірваний. Я не схильний вірити версії, що пошкодження сталося через те, що цей кабель зачепив якір. Тому ми змушені констатувати, не знаючи, хто конкретно це зробив, що йдеться про гібридну акцію, і ми змушені виходити з того, що йдеться про диверсію», — заявив Пісторіус журналістам у Брюсселі.

Як відомо, на дні Балтійського моря пошкоджено телекомунікаційний кабель між Німеччиною та Фінляндією. Фінська державна компанія Cinia 18 листопада повідомила, що виявила розрив на підводному оптоволоконному кабелі C-Lion 1, через що було перервано телекомунікаційний зв'язок.

Кабель довжиною майже 1200 кілометрів є єдиним у своєму роді прямим зв'язком між Фінляндією і Центральною Європою і проходить поряд з іншими важливими об'єктами інфраструктури, зокрема газопроводами та електрокабелями.

У Фінляндії повідомляють, що ведеться розслідування причин розриву.

"Виявлено несправність у кабелі C-Lion1, що проходить від Сантахаміна (Фінляндія) до Ростока (Німеччина). Внаслідок несправності перериваються комунікаційні з'єднання, що проходять морським кабелем", - пише газета Ilta-Sanomat.

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Німеччина Фінляндія

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