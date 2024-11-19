Україна вперше вдарила ракетами ATACMS по території Росії, — ЗМІ

ЗСУ вдарили по військовому об'єкту в районі міста Карачев у Брянській області.

Фото: mil.in.ua

У ніч на 19 листопада Сили оборони України вперше завдали удару по російській території балістичними ракетами ATACMS. Про це повідомили низка ЗМІ, зокрема «РБК-Україна» видання «Цензор.Нет», з посиланням на джерела в Силах оборони.

Зазначається, що ЗСУ вдарили по військовому об'єкту в районі міста Карачев у Брянській області.

«Справді, вперше використали ATACMS для удару по території РФ. Удар був завданий по об'єкту у Брянській області, він був успішно уражений», - заявило джерело.

Нагадаємо, раніше у Держдепі США офіційно підтвердили дозвіл Україні на удари ракетами ATACMS по території Росії.

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