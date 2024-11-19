Украина впервые ударила ракетами ATACMS по территории России, — СМИ

ВСУ ударили по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области.

Фото: mil.in.ua

В ночь на 19 ноября Силы обороны Украины впервые нанесли удар по российской территории баллистическими ракетами ATACMS. Об этом сообщил ряд СМИ, в частности «РБК-Украина» и издание «Цензор.Нет», со ссылкой на источники в Силах обороны.

ВСУ ударили по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области.

«Действительно, впервые использовали ATACMS для удара по территории РФ. Удар был нанесен по объекту в Брянской области, он был успешно поражен», – заявил источник.

Ранее в Госдепе США официально подтвердили разрешение Украине на удары ракетами ATACMS по территории России.

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