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Министр обороны Германии Борис Писториус подозревает диверсию в повреждении кабелей в Балтийском море

12:18, 19 ноября 2024
Борис Писториус заявил, что не склонен верить в то, что кабель между Германией и Финляндией был случайно разорван.
Министр обороны Германии Борис Писториус подозревает диверсию в повреждении кабелей в Балтийском море
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Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что повреждение двух кабелей связи в Балтийском море могло быть результатом диверсии.

Он не склонен верить в версию о разрыве кабеля из-за того, что его задел якорь.

«Никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван. Я не склонен верить версии, что повреждение произошло из-за того, что этот кабель задел якорь. , и мы вынуждены исходить из того, что речь идет о диверсии», — заявил Писториус журналистам в Брюсселе.

Как известно, на дне Балтийского моря поврежден телекоммуникационный кабель между Германией и Финляндией.

Кабель протяженностью почти 1200 километров является единственной в своем роде прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в том числе газопроводами и электрокабелями.

В Финляндии сообщается, что ведется расследование причин разрыва.

"Обнаружена неисправность в кабеле C-Lion1, проходящая от Сантахамина (Финляндия) до Росток (Германия). В результате неисправности прерываются коммуникационные соединения, проходящие по морскому кабелю", - пишет газета Ilta-Sanomat.

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Германия Финляндия

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