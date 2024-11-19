Верховна Рада розгляне законопроект про зміну підстав припинення державної служби

З закону про держслужбу виключать норму про збереження за держслужбовцем, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків, до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

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Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендував прийняти за основу законопроект 12209 Кабміну, яким, серед іншого, вносяться зміни до Закону «Про державну службу».

Так, у статті 87, яка регулює припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення, пропонується встановити, що підставою для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення може бути нез’явлення державного службовця на службу протягом більш як 485 календарних днів підряд протягом року внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), якщо законом не встановлено більш тривалий строк збереження місця роботи (посади) у разі певного захворювання, за умови, що відповідно до рекомендацій, наданих за результатами проведення оцінки працездатності працівник не може виконувати роботу відповідно до займаної посади.

Також з цієї статті виключається норма про те, що за державним службовцем, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків, посада зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», проектом 12209 пропонується запровадити статус «працездатності» особи, при цьому статус «інвалідності» залишається без змін. Оцінка працездатності передбачатиме оцінювання впливу наявних функціональних обмежень особи на її здатність до трудової діяльності.

Оцінка працездатності буде частиною реабілітаційного відновлювального процесу. Відновлення здоров’я людини здійснюватиметься за принципом індивідуального підходу і надання необхідних саме цій особі реабілітації та соціальної підтримки. Тож навіть без встановлення особі статусу інвалідності, реабілітаційний процес включатиме надання людині допоміжних засобів реабілітації, соціальних послуг, необхідних безкоштовних ліків і перенавчання за потреби. Водночас сама оцінка працездатності проводитиметься на завершальному етапі після отримання людиною усього комплексу реабілітації.

Статус «стійке повне обмеження працездатності» передбачатиме автоматичне нарахування людині щомісячної страхової виплати.

А при статусі «стійке часткове обмеження непрацездатності» людина отримуватиме допомогу у поверненні до попередньої роботи, пошуку нової роботи, навчанні чи перенавчанні та щомісячну виплату за умови сприяння своєму працевлаштуванню.

Особа, що за результатами оцінки буде визнана працездатною, вважатиметься такою, що не потребує підтримки від системи соціального страхування, оскільки спроможна самостійно забезпечити собі гідний рівень життя.

Оцінку працездатності надаватимуть дистанційно й анонімно, на основі інформації, що не міститиме імені та прізвища людини. Заява на оцінку працездатності подаватиметься після реабілітації в електронному або паперовому форматі на основі реабілітаційного направлення. Статус працездатності визначатиме незалежний експерт.

Автор: Наталя Мамченко

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