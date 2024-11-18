Цель – возвращение человека на рынок труда – Кабмин внес законопроекты по лицам с ограниченной трудоспособностью

При статусе «устойчивое частичное ограничение нетрудоспособности» человек будет получать помощь в возвращении к предыдущей работе, поиске новой работы, обучении или переобучении и ежемесячную выплату при содействии своему трудоустройству – Кабмин внес законопроекты.

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Правительство зарегистрировало в парламенте законопроект 12210 о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины «в связи с формированием комплексной и справедливой социальной поддержки (выплат и услуг) для лиц, у которых ограничена трудоспособность, в том числе лиц с инвалидностью».

Как указывает правительство, сейчас система оценки инвалидности в Украине выявляет существенные недостатки, поэтому существует необходимость «введения справедливой и прозрачной системы оценки трудоспособности».

Следовательно, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 1195, 1197, 1200 и 1227 Гражданского кодекса, которыми предусмотреть, что вред, причиненный физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессиональном заболевании возмещается работодателем с учетом осуществленных страховых выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, на получение которых такое физическое лицо имеет право.

Для определения размера возмещения в случае несчастного случая на производстве или профессионального заболевания будет применяться среднемесячный заработок (доход), исчисляемый в порядке, определенном Кабмином.

Лицам, потерявшим кормильца вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, ущерб также возмещается работодателем в части, не покрытой страховыми выплатами по общеобязательному государственному социальному страхованию, на получение которых такие лица имеют право.

Изменения разработаны вместе с законопроектом 12209 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о формировании комплексной и справедливой социальной поддержки (выплат и услуг) для лиц, у которых ограничена трудоспособность, в том числе лиц с инвалидностью».

Проектом 12209 предлагается ввести статус трудоспособности лица, при этом статус инвалидности остается без изменений. Оценка работоспособности будет предусматривать оценку влияния имеющихся функциональных ограничений на способность к трудовой деятельности.

Оценка работоспособности будет являться частью реабилитационного восстановительного процесса. Восстановление здоровья человека будет осуществляться по принципу индивидуального подхода и предоставления необходимых именно этому лицу реабилитации и социальной поддержки. Поэтому даже без установления лицу статуса инвалидности, реабилитационный процесс будет включать в себя предоставление человеку вспомогательных средств реабилитации, социальных услуг, необходимых бесплатных лекарств и переобучения при необходимости. В то же время, сама оценка работоспособности будет проводиться на завершающем этапе после получения человеком всего комплекса реабилитации.

Статус «устойчивое полное ограничение трудоспособности» будет предусматривать автоматическое начисление человеку ежемесячной страховой выплаты.

А при статусе «устойчивое частичное ограничение нетрудоспособности» человек будет получать помощь в возвращении к предыдущей работе, поиске новой работы, обучении или переобучении и ежемесячную выплату при содействии своему трудоустройству.

Лицо, которое по результатам оценки будет признано работоспособным, будет считаться не требующим поддержки от системы социального страхования, поскольку способно самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни.

Оценку работоспособности будут предоставлять дистанционно и анонимно, на основе информации, не содержащей имени и фамилии человека. Заявление на оценку работоспособности подается после реабилитации в электронном или бумажном формате на основе реабилитационного направления. Статус трудоспособности будет определять независимый эксперт.

«За счет более эффективной реабилитации система сосредоточится на восстановлении потенциала человека к работе и возвращении его на рынок труда. Это позволит не только избежать постоянной потери трудоспособности застрахованных лиц, но и обеспечит их эффективный возврат на рынок труда», - подчеркивается в объяснениях.

Проектом акта определено, что лицам, получившим устойчивое ограничение трудоспособности, будет производиться страховая выплата в связи с устойчивым ограничением трудоспособности. Предусмотрено, что размер страховой выплаты может корректироваться в случае, если у застрахованного есть другие источники дохода.

Единовременная страховая выплата в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием будет осуществляться независимо от влияния несчастного случая на производстве или профессионального заболевания на трудоспособность потерпевшего.

Изменения, предложенные законопроектом, будут применяться только для новых страховых случаев, которые будут происходить после вступления данного законопроекта в действие. Те лица, которые получают страховые выплаты и другое обеспечение по общеобязательному государственному социальному страхованию в соответствии с действующим на сегодняшний день законодательством, будут и дальше получать такие выплаты.

Автор: Наталя Мамченко

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