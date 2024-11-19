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Взорвал в Киеве взрывчатку, начиненную гвоздями: в совершении теракта подозревают 17-летнего парня — фото

13:05, 19 ноября 2024
В Киеве задержали 17-летнего парня, который готовил серию взрывов.
Взорвал в Киеве взрывчатку, начиненную гвоздями: в совершении теракта подозревают 17-летнего парня — фото
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В Киеве задержали и сообщили о подозрении 17-летнему одесситу, который заложил самодельное взрывное устройство возле госучреждения в столице.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, парень приехал из Одессы в столицу, получив через Телеграмм заказ совершить теракт. Объектом преступления стал один из госорганов в Дарницком районе.

«По словам подозреваемого, он не знал, что это за здание. Получив геолокацию, парень перекинул через забор самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями. После этого он отошел на безопасное расстояние и дистанционно привел его в действие. Теракт парень совершал именно днем, рассчитывая на то, что в результате его действий будут жертвы. Впрочем, никто из работников или посетителей учреждения не пострадал», – заявили в прокуратуре.

Заказчики обещали заплатить исполнителю преступления около 2 тысяч долларов США, впрочем, обещанную сумму он не получил. Задержали парня в Одессе после приобретения средств для производства еще одного взрывного устройства.

Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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прокуратура Киев

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