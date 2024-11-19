Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

2,2 трлн грн на военные расходы – Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2025 год

14:38, 19 ноября 2024
Минимальная зарплата и прожиточный минимум останутся на уровне 2024 года.
2,2 трлн грн на военные расходы – Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2025 год
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 19 ноября приняла в целом закон о Государственном бюджете Украины на 2025 год (законопроект 12000).

С 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит 2920 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

  • детей в возрасте до 6 лет – 2563 гривны;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3196 гривен;
  • трудоспособных лиц – 3028 гривен;
  • трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, - 2102 гривны;
  • трудоспособных лиц, применяемого для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов — 2102 гривны;
  • трудоспособных лиц, применяемого для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, - 1600 гривен;
  • лиц, потерявших трудоспособность, - 2361 гривна;
  • лиц, потерявших трудоспособность, применяемую для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решениям суда, — 1600 гривен.

Как отметила председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, определяющей чертой является «реалистичность военных расходов – 2,2 трлн грн – даже немного превышающих ожидаемые фактические расходы на сектор безопасности и обороны в этом году».

Кроме того, по ее словам, есть пространство (собственные доходы) для увеличения военных расходов в течение года из-за выделения средств из Резервного фонда или перераспределения в правительстве.

«Разумный дефицит и потребность в международном финансировании, которую есть возможность покрыть – 38,4 млрд. долларов США. Очень легко поддаться на политическое давление и раздуть расходную часть бюджета, которую потом нечем будет финансировать. В этом году нам всем стало мудрости не допустить такого развития событий», - подчеркнула она.

По ее словам, 64% НДФЛ остается на местах, прифронтовые общины не перечисляют реверс, сохраняется дополнительная дотация для пострадавших территорий.

Также, по словам Роксоланы Пидласы, «правительство наконец-то «берет за рога» и пытается решить проблему отсуженных в судах сверхбольших пенсий для привилегированных пенсионеров (сейчас задолженность по перечисленным в судах пенсиям составляет 73 млрд грн), «новых» чернобыльцев в зоне ряд искажений в социальной сфере, порождающих огромную несправедливость».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект о бюджете предусматривает доплату судьям первой инстанции – введение отдельной статьи 41, установленной, что в 2025 году судьи местного суда в пределах средств, предусмотренных в смете на судейское вознаграждение, ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 10,5 тысячи грн.

Такая специальная доплата временная, не считается составляющей судейского вознаграждения судьи, не применяется для целей перерасчета ранее назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания и не влияет на него. Впрочем, эта норма о доплатах не будет работать, пока народные депутаты не проголосуют специальный новый закон, позволяющий выплачивать судьям отдельную доплату.

Кроме того, расходы на прокуратуру в 2025 году увеличат на 2,34 млрд грн по сравнению с 2024 годом.

Также Кабмин прибавил 143,6 млн на должностные оклады НАПК в проекте бюджета на 2025 год и учел предложение увеличить расходы на Минкульт почти на полмиллиарда.

Напомним, что версия, поданная Правительством, предусматривает, что «чернобыльская пенсия» будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», правительство в доработанном до второго чтения законопроекте предлагает поручить Кабмину:

  • проработать вопрос о необходимости дальнейшего сокращения предельной численности работников органов исполнительной власти в 2025 году;
  • осуществить меры по внедрению с 1 июля 2025 г. пенсионной реформы;
  • разработать и представить до 1 июля 2025 года на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые Законы Украины об установлении единых подходов перерасчета пенсий лицам, пенсия которым назначены по «специальным» Законам, независимо от изменения заработной платы (дохода) / денежного довольствия и осуществления таким лицам индексации пенсий на общих условиях.

В проект бюджета на 2025 год закладывают 90 млрд грн кредита от Великобритании на оборонные расходы.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада отдельно утвердит свою смету, согласно которой норма расходов на одного депутата будет составлять 2,28 млн грн на 2025 год.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
2,2 трлн грн на военные расходы – Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2025 год

Минимальная зарплата и прожиточный минимум останутся на уровне 2024 года.

Повышение налогов, готовность к повышению НДС, создание нового высшего суда – в МВФ назвали условия для продолжения поддержки Украины

Принятие налогового пакета является обязательным требованием для продолжения финансирования Украины от МВФ, и органы власти должны быть готовы к повышению основной ставки НДС – МВФ.

Верховная Рада рассмотрит законопроект Кабмина об отмене спецпенсий прокуроров по инвалидности

Отменяется возможность назначения прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, пенсии по инвалидности на особых условиях по закону о прокуратуре, и предполагается, что прокурорам, которым установлено устойчивое ограничение трудоспособности, осуществляются страховые выплаты на общих условиях.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об изменении оснований прекращения государственной службы

Из закона о госслужбе исключат норму о сохранении за госслужащим, потерявшим трудоспособность во время выполнения должностных обязанностей, до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.

В Украине создадут Министерство объединения – Президент представил в Раде План устойчивости

Также до конца 2024 года представят кандидатуру министра объединения Украины – детали Плана устойчивости Украины.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду