2,2 трлн грн на военные расходы – Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2025 год

Минимальная зарплата и прожиточный минимум останутся на уровне 2024 года.

Верховная Рада 19 ноября приняла в целом закон о Государственном бюджете Украины на 2025 год (законопроект 12000).

С 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит 2920 грн, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет – 2563 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3196 гривен;

трудоспособных лиц – 3028 гривен;

трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, - 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемого для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов — 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемого для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, - 1600 гривен;

лиц, потерявших трудоспособность, - 2361 гривна;

лиц, потерявших трудоспособность, применяемую для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решениям суда, — 1600 гривен.

Как отметила председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, определяющей чертой является «реалистичность военных расходов – 2,2 трлн грн – даже немного превышающих ожидаемые фактические расходы на сектор безопасности и обороны в этом году».

Кроме того, по ее словам, есть пространство (собственные доходы) для увеличения военных расходов в течение года из-за выделения средств из Резервного фонда или перераспределения в правительстве.

«Разумный дефицит и потребность в международном финансировании, которую есть возможность покрыть – 38,4 млрд. долларов США. Очень легко поддаться на политическое давление и раздуть расходную часть бюджета, которую потом нечем будет финансировать. В этом году нам всем стало мудрости не допустить такого развития событий», - подчеркнула она.

По ее словам, 64% НДФЛ остается на местах, прифронтовые общины не перечисляют реверс, сохраняется дополнительная дотация для пострадавших территорий.

Также, по словам Роксоланы Пидласы, «правительство наконец-то «берет за рога» и пытается решить проблему отсуженных в судах сверхбольших пенсий для привилегированных пенсионеров (сейчас задолженность по перечисленным в судах пенсиям составляет 73 млрд грн), «новых» чернобыльцев в зоне ряд искажений в социальной сфере, порождающих огромную несправедливость».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект о бюджете предусматривает доплату судьям первой инстанции – введение отдельной статьи 41, установленной, что в 2025 году судьи местного суда в пределах средств, предусмотренных в смете на судейское вознаграждение, ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 10,5 тысячи грн.

Такая специальная доплата временная, не считается составляющей судейского вознаграждения судьи, не применяется для целей перерасчета ранее назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания и не влияет на него. Впрочем, эта норма о доплатах не будет работать, пока народные депутаты не проголосуют специальный новый закон, позволяющий выплачивать судьям отдельную доплату.

Кроме того, расходы на прокуратуру в 2025 году увеличат на 2,34 млрд грн по сравнению с 2024 годом.

Также Кабмин прибавил 143,6 млн на должностные оклады НАПК в проекте бюджета на 2025 год и учел предложение увеличить расходы на Минкульт почти на полмиллиарда.

Напомним, что версия, поданная Правительством, предусматривает, что «чернобыльская пенсия» будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», правительство в доработанном до второго чтения законопроекте предлагает поручить Кабмину:

проработать вопрос о необходимости дальнейшего сокращения предельной численности работников органов исполнительной власти в 2025 году;

осуществить меры по внедрению с 1 июля 2025 г. пенсионной реформы

разработать и представить до 1 июля 2025 года на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые Законы Украины об установлении единых подходов перерасчета пенсий лицам, пенсия которым назначены по «специальным» Законам, независимо от изменения заработной платы (дохода) / денежного довольствия и осуществления таким лицам индексации пенсий на общих условиях.

В проект бюджета на 2025 год закладывают 90 млрд грн кредита от Великобритании на оборонные расходы.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада отдельно утвердит свою смету, согласно которой норма расходов на одного депутата будет составлять 2,28 млн грн на 2025 год.

Автор: Наталя Мамченко

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