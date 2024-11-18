Расходы на прокуратуру в 2025 году увеличат на 2,34 млрд грн по сравнению с 2024 годом – проект бюджета ко второму чтению

Впрочем, прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров останется на уровне 1600 грн.

В 2025 году по сравнению с 2024 годом финансирование прокуратуры может быть увеличено на 2,34 млрд грн. Это следует из проекта Бюджета на 2025 год (законопроект 12000), который 18 ноября согласовал ко второму чтению бюджетный Комитет Верховной Рады.

Так, в текущем Бюджете 2024 финансирование прокуратуры составляет 14,58 млрд грн.

К первому чтению правительство предлагало выделить на Офис Генерального прокурора 18,151 млрд грн. А на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) – 335,98 млн грн.

Ко второму чтению прогнозируемое финансирование на Офисе Генерального прокурора урезали до 16,932 млрд грн. При этом финансирование САП предлагается не трогать.

Это все равно больше, чем в 2024 году, когда финансирование Офиса Генпрокурора составляло 14,588 млрд грн, а финансирование САП – 203,3 млн грн.

Вместе с тем прожиточный минимум для расчета должностных окладов прокуроров окружной прокуратуры останется «замороженным» на уровне предыдущих лет – 1600 грн. Напомним, что обычный прожиточный минимум составляет 3028 грн., для судей – 2102 грн.

К первому чтению Кабмин предлагал установить ПМ для расчета окладов прокуроров в 2102 грн, однако после скандала с прокурорами, получившими статус лиц с инвалидностью, это увеличение убрали. Соответственно и уменьшили прогнозируемое финансирование. Но общий объем финансирования прокуратуры все равно будет больше, чем у прокуратуры в 2024 году.

Напомним, согласно закону о прокуратуре должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года. То есть 40 тысяч грн.

Если бы минимум увеличили до 2102 грн, то должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составлял бы в 2025 году 52,5 тысячи грн.

При этом в Специализированной антикоррупционной прокуратуре должностной оклад прокурора составляет в 2024 году 109 008 грн (по данным Министерства финансов, должностной оклад руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ, осуществляющего досудебное расследование составляет 36 прожиточных минимумов, которые считаются исходя из «обычной» суммы в 3028 грн. прокуратуру, оклады в САП привязаны к окладу руководителя структурного подразделения центрального управления НАБУ).

Автор: Наталя Мамченко

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