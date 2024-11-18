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В Киеве у чиновника Нацполиции выявили необоснованных активов почти на 8,7 млн грн

15:16, 18 ноября 2024
НАПК выявило квартиру и два паркоместа, которые приобрела теща должностного лица, а также доходы, полученные от продажи указанной квартиры.
В Киеве у чиновника Нацполиции выявили необоснованных активов почти на 8,7 млн грн
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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов почти на 8.7 млн ​​грн должностного лица Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Об этом сообщил официальный сайт Национального агентства по предотвращению коррупции.

«Речь идет о квартире в Киеве площадью 220 кв. м и два паркоместа, которые приобрела теща должностного лица, а также доходы, полученные от продажи указанной квартиры», - заявили в НАПК.

НАПК проанализировало доходы и расходы семьи чиновника и родственников и установило невозможность приобрести указанное имущество за счет законных доходов.

В НАПК отметили, что начали мониторинг образа жизни чиновника по собственным наработкам. Впоследствии чиновник попал в поле зрения также и журналистов. После выхода сюжета теща чиновника продала указанную квартиру. Поэтому прокурор САП также заявил иск о взыскании доходов, полученных в результате продажи квартиры.

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Национальная полиция Киев

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