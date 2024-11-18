В Києві у посадовця Нацполіції виявили необґрунтованих активів на майже 8,7 млн грн

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявили позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про визнання необґрунтованими активів на майже 8,7 млн грн посадовця Головного управління Національної поліції у місті Києві. Про це повідомив офіційний сайт Національне агентство з питань запобігання корупції.
«Йдеться про квартиру у м. Києві площею 220 кв. м та два паркомісця, які придбала теща посадовця, а також доходи, отримані від продажу зазначеної квартири», - заявили у НАЗК.
НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім’ї посадовця та родичів і встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів.
У НАЗК зазначили, що розпочали моніторинг способу життя посадовця за власними напрацюваннями. Згодом, посадовець потрапив у поле зору також і журналістів. Після виходу сюжету теща посадовця продала вказану квартиру. Тому прокурор САП також заявив позов про стягнення доходів, отриманих внаслідок продажу квартири.
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