В проект бюджета на 2025 год закладывают 90 млрд грн кредита от Великобритании на оборонные расходы

Великобритания предоставит Украине 90 млрд грн финансирования оборонных расходов. Это следует из решения бюджетного Комитета Верховной Рады, который 18 ноября рекомендовал принять во втором чтении законопроект 12000 о Государственном бюджете Украины на 2025 год.
«2 млрд долларов (90 млрд грн) кредитных средств поступят в государственный бюджет от Великобритании на покрытие военных расходов, а именно – закупку оружия. Они отражены по спецфонду внешних заимствований и расходам Минобороны», - отметила председатель Комитета Роксолана Пидласа.
Так, в решении комитет указывает, что в проекте государственного бюджета будет осуществлено перераспределение средств между общим и специальным фондами с целью привлечения внешних заимствований от казначейства Великобритании для поддержки обороноспособности Украины. Это решение базируется на предложении Министерства финансов Украины, направленном письмом от 15 ноября.
А именно: в приложении №2 к законопроекту показатель внешних заимствований уменьшен по общему фонду на 90 млрд грн и увеличен по специальному фонду на такую же сумму.
В приложении №3 к законопроекту расходы потребления по бюджетной программе «Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования» уменьшены по общему фонду на 90 млрд грн и увеличены по специальному фонду на такую же сумму.
В приложении №8 к законопроекту предусмотрено привлечение в 2025 году кредита в объеме 90 млрд грн от Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на реализацию «Проекта по поддержке обороноспособности государства» (общий объем кредита – 2 258 000 000 фунтов стерлингов) «Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования».
Кредит в 90 млрд грн, как объяснил первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк, это деньги, которые Великобритания дает Украине в рамках 50 млрд долларов от G7. И они прямо заложены на спецфонд на оборонные расходы.
Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ. Впрочем, средства до сих пор не переданы.
Автор: Наталя Мамченко
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