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В проект бюджета на 2025 год закладывают 90 млрд грн кредита от Великобритании на оборонные расходы

12:45, 18 ноября 2024
В законопроекте о госбюджете на 2025 год предусмотрено привлечение в 2025 году кредита в объеме 90 млрд грн от правительства Великобритании на реализацию поддержки обороноспособности Украины.
В проект бюджета на 2025 год закладывают 90 млрд грн кредита от Великобритании на оборонные расходы
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Великобритания предоставит Украине 90 млрд грн финансирования оборонных расходов. Это следует из решения бюджетного Комитета Верховной Рады, который 18 ноября рекомендовал принять во втором чтении законопроект 12000 о Государственном бюджете Украины на 2025 год.

«2 млрд долларов (90 млрд грн) кредитных средств поступят в государственный бюджет от Великобритании на покрытие военных расходов, а именно – закупку оружия. Они отражены по спецфонду внешних заимствований и расходам Минобороны», - отметила председатель Комитета Роксолана Пидласа.

Так, в решении комитет указывает, что в проекте государственного бюджета будет осуществлено перераспределение средств между общим и специальным фондами с целью привлечения внешних заимствований от казначейства Великобритании для поддержки обороноспособности Украины. Это решение базируется на предложении Министерства финансов Украины, направленном письмом от 15 ноября.

А именно: в приложении №2 к законопроекту показатель внешних заимствований уменьшен по общему фонду на 90 млрд грн и увеличен по специальному фонду на такую ​​же сумму.

В приложении №3 к законопроекту расходы потребления по бюджетной программе «Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования» уменьшены по общему фонду на 90 млрд грн и увеличены по специальному фонду на такую ​​же сумму.

В приложении №8 к законопроекту предусмотрено привлечение в 2025 году кредита в объеме 90 млрд грн от Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на реализацию «Проекта по поддержке обороноспособности государства» (общий объем кредита – 2 258 000 000 фунтов стерлингов) «Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования».

Кредит в 90 млрд грн, как объяснил первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк, это деньги, которые Великобритания дает Украине в рамках 50 млрд долларов от G7. И они прямо заложены на спецфонд на оборонные расходы.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ. Впрочем, средства до сих пор не переданы.

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект бюджет Великобритания

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В проект бюджета на 2025 год закладывают 90 млрд грн кредита от Великобритании на оборонные расходы

В законопроекте о госбюджете на 2025 год предусмотрено привлечение в 2025 году кредита в объеме 90 млрд грн от правительства Великобритании на реализацию поддержки обороноспособности Украины.

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