Школы закрыли, строительство остановили, транспорт не впускают, – в столице Индии рекордное загрязнение воздуха

Нью-Дели объявил чрезвычайное положение из-за рекордного загрязнения воздуха.

Источник фото: AP

Власти Нью-Дели объявили ряд мер в ответ на самый высокий уровень загрязнения воздуха в этом сезоне. Школы были закрыты, строительство приостановлено, а въезд некоторых транспортных средств в город временно запрещен. Об этом сообщает AP.

Нью-Дели, насчитывающий около 33 миллионов жителей, оказался под густым смогом, который существенно ухудшил видимость и вызвал жалобы на головные боли и сильный кашель среди жителей. Люди сравнивают ситуацию в городе с «газовой камерой» и призывают к срочному решению проблемы с загрязнением воздуха.

По данным главного природоохранного агентства Safar, концентрация мелких твердых частиц PM 2.5, которые способны проникать в легкие и вызывать серьезные заболевания, достигла «опасного» уровня. В некоторых районах города уровень загрязнения в 50 раз превышает безопасные нормы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.

Власти столицы объявили о введении онлайн обучения в школах, за исключением учеников 10 и 12 классов, и призвали жителей оставаться дома как можно больше. Также введен запрет на въезд грузовиков, за исключением тех, которые перевозят товары первой необходимости, а также на движение старых дизельных автомобилей в черте города.

Прогнозируется, что плохое качество воздуха сохранится в течение недели. Загрязнение, вероятно, стало следствием сжигания остатков урожая на полях в соседнем штате Уттар-Прадеш, что вместе с ветром принесло дым в столицу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.