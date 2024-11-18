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Школи закрили, будівництво зупинили, транспорт не впускають, – у столиці Індії рекордне забруднення повітря

17:59, 18 листопада 2024
Нью-Делі оголосив надзвичайний стан через рекордне забруднення повітря.
Школи закрили, будівництво зупинили, транспорт не впускають, – у столиці Індії рекордне забруднення повітря
Джерело фото: AP
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Влада Нью-Делі оголосила низку заходів у відповідь на найвищий рівень забруднення повітря цього сезону. Школи були закриті, будівництво призупинено, а в'їзд деяких транспортних засобів до міста тимчасово заборонено. Про це повідомляє AP.

Нью-Делі, що налічує близько 33 мільйонів жителів, опинився під густим смогом, який суттєво погіршив видимість і спричинив скарги на головні болі та сильний кашель серед мешканців. Люди порівнюють ситуацію в місті з «газовою камерою» і закликають до термінового вирішення проблеми з забрудненням повітря.

За даними головного природоохоронного агентства Safar, концентрація дрібних твердих частинок PM 2.5, які здатні проникати в легені та спричиняти серйозні захворювання, досягла «небезпечного» рівня. У деяких районах міста рівень забруднення у 50 разів перевищує безпечні норми, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Влада столиці оголосила про введення онлайн навчання у школах, за винятком учнів 10 і 12 класів, та закликала жителів залишатися вдома якомога більше. Також введено заборону на в'їзд вантажівок, за винятком тих, що перевозять товари першої необхідності, а також на рух старих дизельних автомобілів у межах міста.

Прогнозується, що погана якість повітря збережеться протягом тижня. Забруднення, ймовірно, стало наслідком спалювання залишків врожаю на полях у сусідньому штаті Уттар-Прадеш, що разом з вітром принесло дим до столиці.

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Індія школа

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