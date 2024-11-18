Чи потрібен суміснику медогляд у разі виконання робіт з підвищеною небезпекою — відповідь Держпраці

Якщо працівник працює за сумісництвом у межах одного підприємства на аналогічних робочих місцях, і вже пройшов медогляд на основному робочому місці, то медогляд можна не проводити

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи потрібен медогляд суміснику, який виконує роботи з підвищеною небезпекою.

Пункт 1.3 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 №246 передбачає, що працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, проходять обов’язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.

Додаток 5 до Порядку передбачає перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників.

Чи повинен працівник проходити медогляд, залежить від того, який вид роботи він виконує та які шкідливі й небезпечні фактори виробничого середовища та трудового процесу на нього діють під час роботи.

Якщо працівник працює за сумісництвом у межах одного підприємства на аналогічних робочих місцях, в однакових умовах і вже пройшов медогляд на основному робочому місці, то медогляд на робочому місці за сумісництвом можна не проводити. У інших випадках необхідно направити працівника на попередній медогляд, з оформленням направлення на обов’язковий попередній медичний огляд, (додаток 3), що і передбачає п. 2.4 цього Порядку.

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