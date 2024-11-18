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Нужен ли совместителю медосмотр при выполнении работ с повышенной опасностью — ответ Гоструда

23:48, 18 ноября 2024
Если работник работает по совместительству в пределах одного предприятия на аналогичных рабочих местах и ​​уже прошел медосмотр на основном рабочем месте, то медосмотр можно не проводить
Нужен ли совместителю медосмотр при выполнении работ с повышенной опасностью — ответ Гоструда
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, нужен ли медосмотр совместителю, выполняющему работы с повышенной опасностью.

Пункт 1.3 Порядка проведения медицинских осмотров работников определенных категорий, утвержденного приказом Минздрава от 21.05.2007 №246 предусматривает, что работники, занятые на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда или нуждающимися в профессиональном отборе, проходят обязательные предварительный (при принятии на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.

Приложение 5 к Порядку предусматривает перечень работ, для выполнения которых является обязательным предварительный (периодический) медицинский осмотр работников.

Должен ли работник проходить медосмотр, зависит от того, какой вид работы он выполняет и какие вредные и опасные факторы производственной среды и трудового процесса на него действуют во время работы.

Если работник работает по совместительству в пределах одного предприятия на аналогичных рабочих местах, в одинаковых условиях и прошел медосмотр на основном рабочем месте, то медосмотр на рабочем месте по совместительству можно не проводить. В других случаях необходимо направить работника на предварительный медосмотр, с оформлением направления на обязательное предварительное медицинское освидетельствование, (приложение 3), что и предусматривает п. 2.4 настоящего Порядка.

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Гоструда

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