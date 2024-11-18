Налоговая объясняет нюансы налогообложения НДФЛ задолженности физлица в случае его списания кредитором

Если кредитор списывает безнадежную задолженность физического лица по его признанию банкротом, сумма этого долга включается в общий налогооблагаемый доход должника как иной доход и подлежит налогообложению НДФЛ на общих основаниях.

В Главном управлении ГНС в Житомирской области объяснили нюансы налогообложения НДФЛ задолженности физлица в случае его списания кредитором.

Налогообложение доходов физических лиц регламентируется разд. IV Налогового кодекса Украины.

В соответствии с пп. 163.1.1 НКУ объектом налогообложения резидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход. Подпункт 14.1.54 НКУ установлено, что доход с источником его происхождения из Украины – это любой доход, полученный резидентами или нерезидентами, в том числе от любых видов их деятельности на территории Украины (включая выплату (начисление) вознаграждения иностранными работодателями) , ее континентальном шельфе, в исключительной (морской) экономической зоне

При этом перечень доходов, которые включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика, определен п. 164.2 НКУ, в том числе другие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ.

Учитывая изложенное, в случае если кредитором (банком) списана безнадежная задолженность физического лица (должника), за счет резерва, на основании решения хозяйственного суда в связи с признанием такого физического лица банкротом, то в целях налогообложения сумма такого списанного долга включается в общий месячного (годового) налогооблагаемого дохода должника как иной доход и облагается налогом налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях.

При этом кредитор (банк) обязан выполнить все функции налогового агента, определенные НКУ и уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор в бюджеты за свой счет.

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