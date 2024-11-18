Практика судов
  1. В Украине

Налоговая объясняет нюансы налогообложения НДФЛ задолженности физлица в случае его списания кредитором

17:41, 18 ноября 2024
Если кредитор списывает безнадежную задолженность физического лица по его признанию банкротом, сумма этого долга включается в общий налогооблагаемый доход должника как иной доход и подлежит налогообложению НДФЛ на общих основаниях.
Налоговая объясняет нюансы налогообложения НДФЛ задолженности физлица в случае его списания кредитором
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении ГНС в Житомирской области объяснили нюансы налогообложения НДФЛ задолженности физлица в случае его списания кредитором.

Налогообложение доходов физических лиц регламентируется разд. IV Налогового кодекса Украины.

В соответствии с пп. 163.1.1 НКУ объектом налогообложения резидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход. Подпункт 14.1.54 НКУ установлено, что доход с источником его происхождения из Украины – это любой доход, полученный резидентами или нерезидентами, в том числе от любых видов их деятельности на территории Украины (включая выплату (начисление) вознаграждения иностранными работодателями) , ее континентальном шельфе, в исключительной (морской) экономической зоне

При этом перечень доходов, которые включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика, определен п. 164.2 НКУ, в том числе другие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ.

Учитывая изложенное, в случае если кредитором (банком) списана безнадежная задолженность физического лица (должника), за счет резерва, на основании решения хозяйственного суда в связи с признанием такого физического лица банкротом, то в целях налогообложения сумма такого списанного долга включается в общий месячного (годового) налогооблагаемого дохода должника как иной доход и облагается налогом налогом на доходы физических лиц и военным сбором на общих основаниях.

При этом кредитор (банк) обязан выполнить все функции налогового агента, определенные НКУ и уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор в бюджеты за свой счет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

налоговая

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент подписал закон о МСЭК, который дает право Кабмину устанавливать условия для проведения дистанционных заседаний МСЭК

При подготовке к принятию в целом из законопроекта о МСЭК исчезла анонсированная норма о праве лица участвовать в заседании МСЭК онлайн, а с учетом ликвидации МСЭК с 2025 года пока неясно, как соотносится новый закон с реформой.

«Я извиняюсь за то, что с трибуны Верховной Рады поставил под сомнение решения украинских судов», – министр финансов Сергей Марченко

Министр финансов сообщил, что у него не было намерений подвергать сомнению решения судов, но выполнить огромное количество судебных решений просто невозможно.

Без сложного IQ-теста и экзамена на историю украинской государственности – стала известна финальная редакция изменений для конкурсантов в судьи

Стала известна финальная редакция изменений в закон о судоустройстве по упрощению квалификационного экзамена для кандидатов в судьи.

Расходы на прокуратуру в 2025 году увеличат на 2,34 млрд грн по сравнению с 2024 годом – проект бюджета ко второму чтению

Впрочем, прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров останется на уровне 1600 грн.

Все документы, поступившие в суд через «Электронный суд», считаются поданными с использованием собственной электронной подписи – Верховный Суд

Апелляционный суд вернул апелляционную жалобу заявителю, поскольку тот не предоставил суду подписанный оригинал апелляционной жалобы – что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді