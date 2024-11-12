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Украина ожидает обещанный G7 в июне кредит 50 млрд долларов – премьер Британии собирается поговорить с Байденом

12:04, 12 ноября 2024
Администрация Джо Байдена пока не выделила свой обещанный вклад в кредит Украине в размере 20 миллиардов долларов – премьер Великобритании собирается разговаривать с Джо Байденом.
Украина ожидает обещанный G7 в июне кредит 50 млрд долларов – премьер Британии собирается поговорить с Байденом
Источник фото: theguardian.com
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Как ранее сообщала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, для обеспечения расходов бюджета на 2025 год украинскому правительству нужно где-то найти и одолжить более 23 млрд долларов США.

Как отметила во время обсуждения проекта Бюджета на 2025 год Роксолана Пидласа, по потребности в 38,4 миллиарда долларов международного финансирования у нас пока подтверждены лишь чуть более 15 миллиардов долларов.

«То есть, более 23 миллиардов долларов нам нужно найти, опять-таки, одолжить.

Безусловно, мы рассчитываем на то, что в последующие годы Украина получит доступ к 50 миллиардам долларов от замороженных российских активов. Но механизм до сих пор не согласован, и вы должны это знать, эти средства до сих пор не подтверждены» - подчеркнула она тогда.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ. Впрочем, средства до сих пор не переданы.

В конце октября стало известно, что лидеры стран G7 приняли политическое решение о предоставлении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов из замороженных активов РФ. Согласно распределению США должны выделить до 20 миллиардов долларов, Канада — 3,6 миллиарда долларов, Великобритания — около 3 миллиардов долларов, Япония — около 3 миллиардов долларов, а Европейский Союз — около 20 миллиардов.

При этом средства от ЕС будут привязаны к проведению реформ в Украине.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Всемирный банк согласовал создание фонда для Украины, который профинансируют США, Япония и Канада. То есть указанные средства от них будут идти через Всемирный банк.

Заем должен быть двусторонним соглашением между странами G7 и Украиной, с началом выплат уже в декабре 2024 года и завершением не позднее декабря 2027 года. Срок погашения установлен не менее 30 лет.

Кредит будет погашаться с чрезвычайных доходов, полученных от замороженных активов Центробанка РФ. В случае, если прибыль этих активов превысит основную сумму и проценты, остаток будет использован для досрочного погашения.

Также в октябре заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Далип Сингх подтвердил, что $20 млрд будут выделены США в рамках согласованного кредита G7. В целом, США вместе с другими членами G7, в частности ЕС, Великобританией, Канадой и Японией, обеспечат Украине помощь на сумму $50 млрд.

Однако недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уже согласованная помощь США и Европы Украине в размере 50 млрд является «открытым вопросом».

В свою очередь, как сообщает 12 ноября The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается в ближайшее время призвать Джо Байдена выделить обещанные средства в размере 20 миллиардов долларов Украине до того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп вступит в должность.

Стармер настаивает на том, чтобы провести личные переговоры с Джо Байденом, когда они оба посетят саммит G20 в Бразилии на следующей неделе.

Ожидается, что Стармер также скажет, что Украине, наконец, следует дать разрешение запускать ракеты большой дальности Storm Shadow вглубь России, против чего выступает Джо Байден. Как сообщает The Telegraph, Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили, как заставить США изменить свою позицию по Storm Shadows во время переговоров в Париже 11 ноября.

Оба лидера провели 20 минут, разговаривая один на один об Украине, при этом более широкая делегация помощников не была в зале, что свидетельствует о политической деликатности дискуссий.

Как отметили спикеры, лидеры начали с обсуждения ситуации в Украине, включая то, как наилучшим образом поставить Украину в сильнейшую позицию к зиме.

Автор: Наталя Мамченко

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США Украина Джо Байден G7

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