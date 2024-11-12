Україна чекає на обіцяну G7 у червні позику 50 млрд доларів – прем’єр Британії збирається поговорити з Байденом

Адміністрація Джо Байдена поки не виділила свій обіцяний вклад у позику Україні в розмірі 20 мільярдів доларів – прем’єр Великої Британії збирається розмовляти з Джо Байденом.

Джерело фото: theguardian.com

Як раніше повідомляла голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, для забезпечення видатків бюджету на 2025 рік українському уряду потрібно десь знайти і позичити більш, ніж 23 млрд доларів США.

Як зазначила під час обговорення проекту Бюджету на 2025 рік Роксолана Підласа, з потреби в 38,4 мільярда доларів міжнародного фінансування у нас наразі є підтвердженими лише трохи більше 15 мільярдів доларів.

«Тобто, більше ніж 23 мільярди доларів нам треба знайти, знову-таки, позичити.

Безперечно, ми розраховуємо на те, що в наступні роки Україна отримає доступ до 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Але механізм досі не погоджений, і ви маєте це знати, ці кошти досі не підтверджені» - підкреслила вона тоді.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів РФ. Втім, кошти досі не передані.

Наприкінці жовтня стало відомо, що лідери країн G7 ухвалили політичне рішення про надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів із заморожених активів РФ. Згідно розподілу США мали б виділити до 20 мільярдів доларів, Канада — 3,6 мільярда доларів, Велика Британія — близько 3 мільярдів доларів, Японія — близько 3 мільярдів доларів, а Європейський Союз — близько 20 мільярдів.

При цьому кошти від ЄС будуть прив’язані до проведення реформ в Україні.

Також, як писала «Судово-юридична газета», Світовий банк погодив створення фонду для України, який профінансують США, Японія та Канада. Тобто, вказані кошти від них будуть йти через Світовий банк.

Позика мала бути двосторонньою угодою між країнами G7 та Україною, з початком виплат вже в грудні 2024 року і завершенням не пізніше грудня 2027 року. Термін погашення встановлено на щонайменше 30 років.

Кредит буде погашатися з надзвичайних доходів, отриманих від заморожених активів Центробанку РФ. У разі, якщо прибуток від цих активів перевищить основну суму та відсотки, залишок буде використано для дострокового погашення.

Також у жовтні заступник радника з національної безпеки Білого дому Даліп Сінгх підтвердив, що $20 млрд будуть виділені США в рамках погодженого кредиту G7. Загалом, США, разом з іншими членами G7, зокрема ЄС, Великобританією, Канадою та Японією, забезпечать Україні допомогу на суму $50 млрд.

Однак нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вже узгоджена допомога США та Європи Україні у розмірі 50 млрд є «відкритим питанням».

В свою чергу, як повідомляє 12 листопада The Telegraph, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер збирається найближчим часом закликати Джо Байдена виділити обіцяні кошти в розмірі 20 мільярдів доларів Україні до того, як новообраний президент США Дональд Трамп вступить на посаду .

Стармер наполягає на тому, щоб провести особисті переговори з Джо Байденом, коли вони обидва відвідають саміт G20 у Бразилії наступного тижня.

Очікується, що Стармер також скаже, що Україні нарешті слід дати дозвіл запускати ракети великої дальності Storm Shadow вглиб Росії, проти чого виступає Джо Байден. Як повідомляє The Telegraph, Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон обговорили, як змусити США змінити свою позицію щодо Storm Shadows під час переговорів у Парижі 11 листопада.

Обидва лідери провели 20 хвилин, розмовляючи один на один про Україну, при цьому ширша делегація помічників не була в залі, що свідчить про політичну делікатність дискусій.

Як зазначили речники, лідери почали з обговорення ситуації в Україні, включно з тим, як найкращим чином поставити Україну в найсильнішу позицію до зими.

Автор: Наталя Мамченко

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