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Суд встал на сторону OpenAI в споре со СМИ относительно обучения ChatGPT

15:02, 12 ноября 2024
Суд Нью-Йорка отклонил иск новостных агентств против OpenAI.
Суд встал на сторону OpenAI в споре со СМИ относительно обучения ChatGPT
Фото: Associated Press
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Судья федерального суда Нью-Йорка Коллин Макмэхон отклонила иск против гиганта искусственного интеллекта OpenAI, в котором заявители утверждали, что компания неправомерно использовала статьи из новостных агентств Raw Story и AlterNet для обучения своих больших языковых моделей, передает Reuters.

Судья заявила, что СМИ не смогли доказать достаточный ущерб, чтобы поддержать иск, но разрешила им подать новую жалобу, хотя она и сказала, что «скептически относится» к тому, что они могут «заявить о причинении поддающегося учету ущерба».

Владельцы Raw Story приобрели AlterNet в 2018 году. Адвокат заявил, что издания «уверены, что смогут разрешить проблемы, выявленные судом, с помощью измененной жалобы».

«Мы создаем наши модели ИИ, используя общедоступные данные, в порядке, защищенном принципами добросовестного использования и связанными с ними принципами, а также поддерживаемом давними и общепризнанными правовыми прецедентами», — заявил представитель OpenAI.

Raw Story и AlterNet подали иск в феврале. Они заявили, что тысячи их статей были использованы без разрешения для обучения популярного чат-бота OpenAI ChatGPT и что он воспроизводит по запросам их защищенные авторским правом материалы.

Ранее сообщалось, что OpenAI выпустила собственную поисковую систему SearchGPT.

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