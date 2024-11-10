Автор ChatGPT считает, что искусственный интеллект осознает себя и сможет самостоятельно мыслить в ближайшие 5 лет

Сэм Альтман считает, что общий искусственный интеллект будет постепенно вливаться в быт.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, Сэм Альтман, заявил, что общий искусственный интеллект появится в ближайшие 5 лет. Свое мнение он высказал на платформе Reddit.

AGI, или общий искусственный интеллект, это теоретическая итерация искусственного интеллекта, при которой машина может самостоятельно мыслить, учиться, осознавать себя и выполнять все интеллектуальные задачи, что и человек.

По словам Альтмана, на создание инфраструктуры для поддержки такой модели искусственного интеллекта может уйти до 7 триллионов долларов. Такая сумма нужна на производство полупроводников и строительство дата-центров.

В то же время гендиректор OpenAI поделился, что даже если AGI появится, он не так резко ворвется в жизнь людей из-за нынешнего стремительного роста технологий.

Он считает, что общий искусственный интеллект будет постепенно вливаться в быт, а его влияние на человечество он оценил как «удивительно маленький».

«Я думаю, что через 5 лет у нас будут невероятно быстрые темпы усовершенствования самой технологии. Люди будут говорить: «Чувак, AGI пришел и ушел». и во всей остальной науке», — отметил Сэм Альтман.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.