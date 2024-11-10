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На Волыни 19-летняя горе-мать уморила дочь голодом — она будет отбывать наказание за решеткой

10:27, 10 ноября 2024
Из-за умышленных действий матери младенец не прожил и двух месяцев.
На Волыни 19-летняя горе-мать уморила дочь голодом — она будет отбывать наказание за решеткой
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На Волыни 19-летняя горе-мать уморила младенца голодом. Волынский апелляционный суд назначил женщине наказание в виде двух лет реального лишения свободы. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Из-за умышленных действий матери младенец не прожил и двух месяцев.

Родив здоровую дочь в январе 2024 года, мать преднамеренно систематически ее не кормила, не интересовалась ее здоровьем и своевременно не обратилась в медицинское учреждение для помощи ребенку. Малыш умер.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка повлекла за собой недостаточное питание.

Суд первой инстанции назначил женщине наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Не согласившись с таким решением, прокуроры обжаловали его в апелляционном порядке.

При принципиальной позиции прокуроров отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию областной прокуратуры Волынский апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции, которым 19-летней волынянке, признанной виновной в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия. УК Украины), было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с установлением годового испытательного срока.

Апелляционный суд, приняв позицию прокуратуры, назначил женщине наказание в виде двух лет реального лишения свободы.

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