Киев остается целью номер один для врага – в КГВА заявили об изменении тактики шахедов

Россияне в последнее время стали менять тактику применения своих беспилотников.

В ночь на 10 ноября российские войска снова запустили на мирные дома киевлян свои ударные дроны. Воздушную тревогу в столице объявляли дважды, а суммарно она продлилась почти 5 часов. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Он отметил, что россияне продолжают террор населенных пунктов Украины, и Киев у них остается на первом месте в списке.

В КГВА добавили, что россияне в последнее время стали менять тактику применения своих беспилотников. Силы обороны ответным образом реагируют на новые вызовы.

Этой ночью было разными способами обезврежено около 15 дронов, угрожавших Киеву. К счастью, в столице обошлось без разрушений и пострадавших.

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