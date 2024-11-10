Київ залишається ціллю номер один для ворога — у КМВА заявили про зміну тактики шахедів

Росіяни останнім часом почали змінювати тактику застосування своїх безпілотників.

В ніч на 10 листопада російські війська знову запустили на мирні помешкання киян свої ударні дрони. Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, а сумарно вона тривала майже 5 годин. Про це повідомив начальник КМВА Сергй Попко.

Він зазначив, що росіяни продовжують терор населених пунктів України і Київ у них залишається на першому місці в списку.

У КМВА додали, що росіяни останнім часом почали змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Сили оборони відповідним чином реагують на нові виклики.

Цієї ночі було різними способами знешкоджено близько 15 дронів, які загрожували Києву. На щастя, у столиці обійшлось без руйнувань та постраждалих.

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