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Мешканці прифронтових територій можуть отримати додаткову грошову допомогу — що слід знати

08:56, 10 листопада 2024
Кошти виплачуються на банківський рахунок чи адресною доставкою «Укрпошти».
Мешканці прифронтових територій можуть отримати додаткову грошову допомогу — що слід знати
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Мешканці прифронтових територій можуть оформити додаткову грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Так, в Україні розширили Програму додаткової грошової допомоги для мешканців прифронтових територій. Так, до переліку отримувачів, тепер увійшли особи без права на пенсію, дорослі та діти з інвалідністю, які одночасно відповідають наступним критеріям:

  • мешкають на територіях активних або можливих бойових дій (згідно з наказом № 309 ); 
  • отримують соціальну допомогу менше ніж  3 250 грн на місяць; 
  • не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);  
  • не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій під час надання допомоги. 

«Розмір допомоги становить різницю між 3250 грн та сумою вже існуючої соціальної допомоги від держави, яку отримує людина. Наприклад, якщо людина отримує 2700 грн соціальної допомоги, виплата становитиме додатково 550 грн», – йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики додали, що наразі ця програма розрахована на шість місяців, загальна сума коштів, яку ВПП спрямує на допомогу – понад 284 млн грн.  

Кошти виплачуються на банківський рахунок чи адресною доставкою «Укрпошти». Платежі на банківські рахунки здійснюють вже зараз,  виплати через «Укрпошту» розпочнуться за кілька тижнів.  

У відомстві підкреслили, що звертатися до ВПП ООН чи Міністерства соціальної політики не потрібно – списки отримувачів формуються на підставі наявних у державі реєстрів, а ВПП спрямовує грошові виплати цим людям. 

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гроші ООН

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