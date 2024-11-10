Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Жители прифронтовых территорий могут получить дополнительную денежную помощь — что следует знать

08:56, 10 ноября 2024
Денежные средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой «Укрпочты».
Жители прифронтовых территорий могут получить дополнительную денежную помощь — что следует знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жители прифронтовых территорий могут оформить дополнительную денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Об этом сообщает Минсоцполитики.

Так, в Украине расширили Программу дополнительной денежной помощи для жителей прифронтовых территорий. Так, в перечень получателей теперь вошли лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью, которые одновременно отвечают следующим критериям:

  • проживают на территориях активных или возможных боевых действий (согласно приказу № 309);
  • получают социальную помощь менее 3 250 грн в месяц;
  • не получают пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • не получают международной целевой денежной поддержки от других международных организаций при оказании помощи.

«Размер пособия составляет разницу между 3250 грн и суммой уже существующей социальной помощи от государства, получаемого человеком. К примеру, если человек получает 2700 грн социальной помощи, выплата будет составлять дополнительно 550 грн», – говорится в сообщении.

В Минсоцполитики добавили, что сейчас эта программа рассчитана на шесть месяцев, общая сумма средств, которую ВПП направит на помощь – более 284 млн. грн.

Денежные средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой «Укрпочты». Платежи на банковские счета осуществляют уже сейчас, выплаты через «Укрпочту» начнутся через несколько недель.

В ведомстве подчеркнули, что обращаться в ВПП ООН или Министерство социальной политики не нужно – списки получателей формируются на основании имеющихся в государстве реестров, а ВПП направляет денежные выплаты этим людям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги ООН

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В подконтрольном ГМС ГП «Документ», которое занимается вопросами паспортов, из 171 сотрудников – 29 человек с инвалидностью, часть из которых получили этот статус во время войны

В ГП «Документ» также сообщили, что из 171 сотрудника 29 имеют статус лица с инвалидностью.

Нужно унифицировать стандарты юридического образования, увеличивая внимание к добродетели – Еврокомиссия

Еврокомиссия указала, что Украине нужно разделить юридическое образование и подготовку правоохранительных органов, унифицировать стандарты юридического образования, правила поступления, лицензирования и финансирования.

Верховный Суд объяснил, как применяется закон Третьяковой о лишении мобилизованных учителей права на сохранение среднего заработка

Учитель школы, который служит в ВСУ, утверждал, что мобилизованные педагоги имеют право на сохранение среднего заработка – что решил Верховный Суд.

Кабмин установил, что в процессе цифровизации не действуют ограничения на расходы для приобретения ноутбуков и мобильных членам правительства

Правительство установило, что при расходах на приобретение мобильных телефонов и ноутбуков, предназначенных для развития информационно-коммуникационных систем, не применяются ограничения на суммы расходов на приобретение легковых автомобилей, мебели, оборудования, компьютеров, мобильных телефонов.

Признание нормы неконституционной не приведет к возобновлению предыдущего правового регулирования – Галина Третьякова внесла законопроект о спецпенсиях

Предлагается ввести в действие с 1 января 2025 года правило, согласно которому признание КСУ неконституционным определенного закона или нормы не будет автоматически означать, что возобновляется предыдущее правовое регулирование.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео