Жители прифронтовых территорий могут получить дополнительную денежную помощь — что следует знать

Денежные средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой «Укрпочты».

Жители прифронтовых территорий могут оформить дополнительную денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Об этом сообщает Минсоцполитики.

Так, в Украине расширили Программу дополнительной денежной помощи для жителей прифронтовых территорий. Так, в перечень получателей теперь вошли лица без права на пенсию, взрослые и дети с инвалидностью, которые одновременно отвечают следующим критериям:

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (согласно приказу № 309);

получают социальную помощь менее 3 250 грн в месяц;

не получают пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

не получают международной целевой денежной поддержки от других международных организаций при оказании помощи.

«Размер пособия составляет разницу между 3250 грн и суммой уже существующей социальной помощи от государства, получаемого человеком. К примеру, если человек получает 2700 грн социальной помощи, выплата будет составлять дополнительно 550 грн», – говорится в сообщении.

В Минсоцполитики добавили, что сейчас эта программа рассчитана на шесть месяцев, общая сумма средств, которую ВПП направит на помощь – более 284 млн. грн.

Денежные средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой «Укрпочты». Платежи на банковские счета осуществляют уже сейчас, выплаты через «Укрпочту» начнутся через несколько недель.

В ведомстве подчеркнули, что обращаться в ВПП ООН или Министерство социальной политики не нужно – списки получателей формируются на основании имеющихся в государстве реестров, а ВПП направляет денежные выплаты этим людям.

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