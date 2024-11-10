На Волині 19-річна горе-матір заморила доньку голодом — вона відбуватиме покарання за ґратами

Через умисні дії матері немовля не прожило і двох місяців.

На Волині 19-річна горе-матір заморила немовля голодом. Волинський апеляційний суд призначив жінці покарання у вигляді двох років реального позбавлення волі. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Через умисні дії матері немовля не прожило і двох місяців.

Народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині. Маля померло.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування.

Суд першої інстанції призначив жінці покарання, не пов'язане з реальним позбавленням волі.

Не погодившись із таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.

За принципової позиції прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству обласної прокуратури Волинський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції, яким 19-річній волинянці, визнаній винуватою у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України), було призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі із встановленням однорічного іспитового строку.

Апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, призначив жінці покарання у вигляді двох років реального позбавлення волі.

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