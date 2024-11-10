Творець ChatGPT вважає, що штучний інтелект усвідомить себе та зможе самостійно мислити в найближчі 5 років

Сем Альтман вважає, що загальний штучний інтелект поступово вливатиметься в побут.

Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, Сем Альтман, заявив, що загальний штучний інтелект з'явиться в найближчі 5 років. Свою думку він висловив на платформі Reddit.

AGI, або загальний штучний інтелект, - це теоретична ітерація штучного інтелекту, за якої машина може самостійно мислити, навчатися, усвідомлювати себе та виконувати всі інтелектуальні завдання, що й людина.

За словами Альтмана, на створення інфраструктури для підтримки такої моделі штучного інтелекту може піти до 7 трильйонів доларів. Така сума потрібна на виробництво напівпровідників і будівництво дата-центрів.

Водночас гендиректор OpenAI поділився, що навіть якщо AGI з'явиться, він не так різко увірветься в життя людей через нинішнє стрімке зростання технологій.

Він вважає, що загальний штучний інтелект поступово вливатиметься в побут, а його вплив на людство він оцінив як «напрочуд маленький».

«Я думаю, що через 5 років у нас будуть неймовірно швидкі темпи вдосконалення самої технології. Люди говоритимуть: «Чувак, AGI прийшов і пішов». Темпи прогресу просто божевільні, і ми відкриваємо все нові й нові речі, як у сфері ШІ, так і в усій решті науки», — зазначив Сем Альтман.

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