Суд став на бік OpenAI у суперечці зі ЗМІ щодо навчання ChatGPT

Суд Нью-Йорка відхилив позов агентств новин проти OpenAI.

Фото: Associated Press

Суддя федерального суду Нью-Йорка Коллін Макмехон відхилила позов проти гіганта штучного інтелекту OpenAI, в якому заявники стверджували, що компанія неправомірно використала статті з агентств новин Raw Story і AlterNet для навчання своїх великих мовних моделей, передає Reuters.

Суддя заявила, що ЗМІ не змогли довести достатню шкоду, щоб підтримати позов, але дозволила їм подати нову скаргу, хоча вона і сказала, що «скептично ставиться» до того, що вони можуть «заявити про заподіяння шкоди, що піддається обліку».

Власники Raw Story придбали AlterNet у 2018 році. Адвокат заявив, що видання «впевнені, що зможуть вирішити проблеми, виявлені судом за допомогою зміненої скарги».

«Ми створюємо наші моделі ШІ, використовуючи загальнодоступні дані, в порядку, захищеному принципами сумлінного використання та пов'язаними з ними принципами, а також підтримуваному давніми та загальновизнаними правовими прецедентами», - заявив представник OpenAI.

Raw Story та AlterNet подали позов у ​​лютому. Вони заявили, що тисячі їхніх статей були використані без дозволу для навчання популярного чат-боту OpenAI ChatGPT і що він відтворює за запитами їх захищені авторським правом матеріали.

Раніше ми писали, що OpenAI випустила власну пошукову систему SearchGPT.

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