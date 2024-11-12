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Суд став на бік OpenAI у суперечці зі ЗМІ щодо навчання ChatGPT

15:02, 12 листопада 2024
Суд Нью-Йорка відхилив позов агентств новин проти OpenAI.
Суд став на бік OpenAI у суперечці зі ЗМІ щодо навчання ChatGPT
Фото: Associated Press
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Суддя федерального суду Нью-Йорка Коллін Макмехон відхилила позов проти гіганта штучного інтелекту OpenAI, в якому заявники стверджували, що компанія неправомірно використала статті з агентств новин Raw Story і AlterNet для навчання своїх великих мовних моделей, передає Reuters.

Суддя заявила, що ЗМІ не змогли довести достатню шкоду, щоб підтримати позов, але дозволила їм подати нову скаргу, хоча вона і сказала, що «скептично ставиться» до того, що вони можуть «заявити про заподіяння шкоди, що піддається обліку».

Власники Raw Story придбали AlterNet у 2018 році. Адвокат заявив, що видання «впевнені, що зможуть вирішити проблеми, виявлені судом за допомогою зміненої скарги».

«Ми створюємо наші моделі ШІ, використовуючи загальнодоступні дані, в порядку, захищеному принципами сумлінного використання та пов'язаними з ними принципами, а також підтримуваному давніми та загальновизнаними правовими прецедентами», - заявив представник OpenAI.

Raw Story та AlterNet подали позов у ​​лютому. Вони заявили, що тисячі їхніх статей були використані без дозволу для навчання популярного чат-боту OpenAI ChatGPT і що він відтворює за запитами їх захищені авторським правом матеріали.

Раніше ми писали, що OpenAI випустила власну пошукову систему SearchGPT.

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суд США штучний інтелект

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