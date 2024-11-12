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Депутати пропонують запровадити окрему статтю у Кримінальному кодексі за воєнні злочини проти дітей

14:44, 12 листопада 2024
Насамперед про злочини рф, яка незаконно депортувала або перемістила українських дітей і невиправдано затримує їх репатріацію.
Депутати пропонують запровадити окрему статтю у Кримінальному кодексі за воєнні злочини проти дітей
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Воєнні злочини проти дітей мають розслідувати за спеціальною статтею Кримінального кодексу України. Про це заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, одна з авторів відповідного законопроекту №12170, який був зареєстрований у парламенті, у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Насамперед про злочини рф, яка незаконно депортувала або перемістила українських дітей і невиправдано затримує їх репатріацію.

«Ми спеціально виділяємо воєнні злочини проти дітей в окрему статтю. Злочини депортації, примусового переміщення і невиправданої затримки репатріації дітей під час війни - це найцинічніші злочини, які мають характер геноциду. І на цьому наголошують багато країн, котрі ввійшли до міжнародної коаліції з повернення дітей», - зазначила вона.

Законопроект №12170 пропонує такі злочини виділити в окрему - 448-ту - статтю ККУ, яка кваліфікує незаконне переміщення та затримку репатріації українських дітей як воєнні злочини.

Згідно зі ст. 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, депортація та примусове переміщення цивільного населення є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права, що сягають порога воєнних злочинів. А відповідно до Додаткового протоколу до Женевських конвенцій та оцінки незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні, невиправдана затримка репатріації є воєнним злочином.

«Відповідно до проведених правозахисниками розслідувань, громадяни російської федерації, які беруть участь в адопції депортованих або викрадених українських дітей, мають на меті знищення національної ідентичності маленьких українців. Ніхто не збирається їх повертати. Такі злочини мають каратися. Покарання винних є одним із найважливіших засобів, які має Україна, щоб запобігти повторенню таких злочинів», - вказала віцеспікер.

За офіційними даними, за час повномасштабного вторгнення з України було депортовано, незаконно або примусово вивезено близько 20 тисяч дітей, і повернення таких дітей відбувається дуже повільно, наголосила Кондратюк.

Вона висловила сподівання, що всі причетні до розслідування злочинів проти дітей підтримають ці зміни до Кримінального кодексу, що сприятиме максимально швидкому ухваленню цього закону у Верховній Раді.

Як повідомлялося, Кабмін передбачив створення реєстру відомостей про депортованих у зв'язку зі збройною агресією рф дітей.

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Верховна Рада України законопроект діти

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