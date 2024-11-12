Біткоїн встановлює історичний рекорд у $89 тисяч, трейдери прогнозують $100 тисяч до кінця року

Біткоїн піднявся на 32% після виборів в США.

Джерело фото: minfin.com.ua

Біткоїн досяг рекордної позначки у $89 599, що стало частиною історичного зростання криптовалюти, повідомляє Bloomberg. Після виборів у США найбільша криптовалюта зросла на 32%, а трейдери ставлять ставки на те, що її ціна може сягнути $100 тисяч до кінця року.

Це зростання підтримане сприятливими прогнозами щодо політики щодо криптовалют, зокрема після заяв Дональда Трампа, який пообіцяв створити стратегічний резерв біткоїна та стимулювати внутрішній майнінг, щоб перетворити США на криптовалютну столицю світу. Відмінна від політики адміністрації Джо Байдена, яка вживала жорстких заходів проти криптоіндустрії, ця нова риторика сприяла зростанню спекулятивних покупок.

Загальна вартість ринку криптовалют також побила рекорди, досягнувши $3,1 трлн. Інвестори активно укладають угоди на опційному ринку, прогнозуючи подальше зростання біткоїна. Відкриті контракти на біткоїн та ефір на біржі CME Group Inc. досягли рекордних рівнів, що свідчить про зростаючий інтерес з боку американських інституційних інвесторів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Біткоїн досяг рекорду у понад $75 000 на тлі виборів президента США. Відтоді вперше в історії Біткоїн досяг позначки в $80 000, а згодом і $84 000.

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