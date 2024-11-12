Практика судів
  1. У світі

Біткоїн встановлює історичний рекорд у $89 тисяч, трейдери прогнозують $100 тисяч до кінця року

12:38, 12 листопада 2024
Біткоїн піднявся на 32% після виборів в США.
Біткоїн встановлює історичний рекорд у $89 тисяч, трейдери прогнозують $100 тисяч до кінця року
Джерело фото: minfin.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Біткоїн досяг рекордної позначки у $89 599, що стало частиною історичного зростання криптовалюти, повідомляє Bloomberg. Після виборів у США найбільша криптовалюта зросла на 32%, а трейдери ставлять ставки на те, що її ціна може сягнути $100 тисяч до кінця року.

Це зростання підтримане сприятливими прогнозами щодо політики щодо криптовалют, зокрема після заяв Дональда Трампа, який пообіцяв створити стратегічний резерв біткоїна та стимулювати внутрішній майнінг, щоб перетворити США на криптовалютну столицю світу. Відмінна від політики адміністрації Джо Байдена, яка вживала жорстких заходів проти криптоіндустрії, ця нова риторика сприяла зростанню спекулятивних покупок.

Загальна вартість ринку криптовалют також побила рекорди, досягнувши $3,1 трлн. Інвестори активно укладають угоди на опційному ринку, прогнозуючи подальше зростання біткоїна. Відкриті контракти на біткоїн та ефір на біржі CME Group Inc. досягли рекордних рівнів, що свідчить про зростаючий інтерес з боку американських інституційних інвесторів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Біткоїн досяг рекорду у понад $75 000 на тлі виборів президента США. Відтоді вперше в історії Біткоїн досяг позначки в $80 000, а згодом і $84 000.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

криптовалюта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурорам заборонили використовувати Telegram – документ

Прокурорам не тільки заборонено пересилати службову інформацію за допомогою Telegram, а також встановлювати месенджер на службові комп’ютери, але є виключення.

Кабмін додав 143,6 млн на посадові оклади НАЗК у проекті бюджету на 2025 рік

До другого читання уряд підтримав пропозицію депутатів про збільшення видатків на оклади в НАЗК, де середня зарплата керівництва за вересень 2024 року склала 254 тисячі грн.

В Офісі Генпрокурора розповіли, скільки прокурорів отримують спецпенсії по інвалідності

Як зазначили в ОГП, майже половина від загальної суми пенсій, що виплачується цим працівникам щомісяця, припадає на органи прокуратури Черкаської та Хмельницької областей.

Прожитковий мінімум для прокурорів залишиться на рівні 1600 грн, але видатки на прокуратуру в 2025 році збільшать на 2,34 млрд грн – проект бюджету

Уряд пропонує збільшити фінансування Офісу Генпрокурора в 2025 році на 2,34 млрд грн порівняно з 2024 роком.

Кабмін в бюджеті на 2025 рік пропонує збільшити фінансування судовій владі

Бюджет збільшиться як на суди першої та апеляційної інстанцій, так і на Верховний Суд, ВАКС та Вищу раду правосуддя.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Владислав Шипович
    Владислав Шипович
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді