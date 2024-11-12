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Биткоин устанавливает исторический рекорд в $89 тысяч, трейдеры прогнозируют $100 тысяч до конца года

12:38, 12 ноября 2024
Биткоин поднялся на 32% после выборов в США.
Биткоин устанавливает исторический рекорд в $89 тысяч, трейдеры прогнозируют $100 тысяч до конца года
Источник фото: minfin.com.ua
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Биткоин достиг рекордной отметки в $89 599, что стало частью исторического роста криптовалюты, сообщает Bloomberg. После выборов в США крупнейшая криптовалюта выросла на 32%, а трейдеры ставят ставки на то, что ее цена может достичь $100 тысяч до конца года.

Этот рост поддержан благоприятными прогнозами относительно политики в отношении криптовалют, в частности после заявлений Дональда Трампа, который пообещал создать стратегический резерв биткоина и стимулировать внутренний майнинг, чтобы превратить США в криптовалютную столицу мира. Отличная от политики администрации Джо Байдена, которая принимала жесткие меры против криптоиндустрии, эта новая риторика способствовала росту спекулятивных покупок.

Общая стоимость рынка криптовалют также побила рекорды, достигнув $3,1 трлн. Инвесторы активно заключают сделки на опционном рынке, прогнозируя дальнейший рост биткоина. Открытые контракты на биткоин и эфир на бирже CME Group Inc. достигли рекордных уровней, что свидетельствует о растущем интересе со стороны американских институциональных инвесторов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Биткоин достиг рекорда в более $75 000 на фоне выборов президента США. С тех пор впервые в истории Биткоин достиг отметки в $80 000, а затем и $84 000.

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